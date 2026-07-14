Zgodni, preplanuli i goli do pasa: Hrvatski vaterpolisti u kupaćima oduševili prolaznike

Ljeto 2021. donijelo je prizor koji su mnogi i danas zapamtili – hrvatski vaterpolski reprezentativci prošetali su riječkim Korzom u kupaćim gaćicama i privukli brojne poglede. Njihova sportska forma, isklesana tijela i opušteno raspoloženje izazvali su oduševljenje prolaznika i fotografa. U ostatku galerije pogledajte fotografije ovog nesvakidašnjeg izdanja Barakuda koje privlači brojne poglede.