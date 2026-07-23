Šime Vrsaljko uskoro staje pred oltar: Partnerica Kaja objavila fotografije s djevojačke večeri

Slovenska manekenka, glumica i poduzetnica Kaja Vidmar (31) na svom je Instagram profilu objavila emotivan video kojim je potvrdila ono o čemu se već dugo nagađa. Naime, uskoro će se udati za svog dugogodišnjeg partnera, umirovljenog hrvatskog nogometnog reprezentativca Šimu Vršaljka (34).

Vidmar je s prijateljicama proslavila ne samo svoj rođendan, već i djevojačku večer, a sve je zabilježila u dirljivoj crno-bijeloj video montaži. Uz objavu je na slovenskom jeziku napisala: "Preplavala sem razburkano morje", što u prijevodu znači "Preplivala sam uzburkano more". Mnogi su ovaj opis protumačili kao metaforu za sve izazove koje je par prošao na putu do zajedničke sreće.

Proslava u kaubojskom stilu

Video prikazuje detalje raskošne proslave koja je imala kaubojsku temu. Kaja i njezine prijateljice nosile su kaubojske šešire, a buduća mladenka isticala se u potpunosti bijeloj odjevnoj kombinaciji, s lentom na kojoj je pisalo "Bride" te velom pričvršćenim na šešir. Proslava se odvijala u vili s bazenom, a detalji poput natpisa "future mrs VRSALJKO" i "Let's Kiss The Miss Goodbye" jasno su dali do znanja da se bliži vjenčanje.

Osim plesa, nazdravljanja i opuštanja uz bazen, prijateljice su Kaji pripremile i posebno iznenađenje: rođendansku tortu i album ispunjen zajedničkim fotografijama i emotivnim porukama. Jedna od njih, ispisana na slovenskom, glasila je: "Jedan dan. Dva razloga za slavlje. Za smijeh, zagrljaje i trenutke koji će ostati u srcu. Za uspomene koje vrijeme ne briše".

Kruna ljubavi nakon izazovnog puta

Veza između Kaje Vidmar i Šime Vršaljka postala je javna početkom 2022. godine, a od tada ne prestaje intrigirati javnost. Par zajedno ima dvoje djece, kćer Viktoriju i mlađeg sina, a vjenčanje će biti kruna njihove ljubavi. Kaja je poznato lice u Sloveniji, gdje se pojavila na naslovnici Playboya i sudjelovala u showu "Ples sa zvijezdama", a danas je uspješna poduzetnica s vlastitom modnom linijom. Šime Vršaljko, s druge strane, nakon bogate nogometne karijere povukao se iz sporta i posvetio obiteljskom životu.

Ova objava potvrdila je da par uskoro staje pred oltar, a Kaja je slavljem s najbližim prijateljicama na najljepši način obilježila kraj jednog i početak novog, uzbudljivog poglavlja u svom životu.