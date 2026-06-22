Zastupnica SDP-a oduševila u bijelom korzetu i lepršavoj suknji, komplimenti stižu sa svih strana

Saborska zastupnica SDP-a Sanja Radolović (38) vikend je provela na popularnom "white partyju" u jednom istarskom beach baru, gdje je pažnju privukla ljetnim izdanjem. Za večernji izlazak odabrala je bijeli top u stilu korzeta i kratku suknju, a kombinaciju je upotpunila decentnim nakitom, zalizanom frizurom i cipelama s punom petom, u potpunosti prateći temu zabave.

Zastupnica, koja je poznata po svom istančanom modnom izričaju, i ovom je prigodom pokazala stil koji njeguje i privatno i u javnom životu. U nedavnom razgovoru za Net.hr otkrila je kako na modu gleda kao na način izražavanja osobnosti i stava te da joj je važno spojiti osobni izraz, profesionalnost i samopouzdanje. Svoj stil opisala je kao "nepredvidljiv, uredan i ženstven", a upravo je takvo bilo i njezino najnovije ljetno izdanje koje je izazvalo brojne komplimente pratitelja na društvenim mrežama.

No, dok je subotnju večer provela u opuštenoj atmosferi uz prijateljice, samo nekoliko sati kasnije ponovno se oglasila na društvenim mrežama, ovoga puta povodom Dana antifašističke borbe. U objavi je poručila kako antifašizam nije samo dio prošlosti, već temelj na kojem je izgrađena suvremena Hrvatska te istaknula važnost očuvanja vrijednosti slobode, demokracije i ljudskih prava.

"Istra je uvijek bila simbol otpora i borbe za slobodu. Upravo su istarski antifašisti omogućili da se Istra nakon rata pripoji matici zemlji. Oni su dali živote za vrijednosti koje danas neki pokušavaju osporiti. To ne smijemo dopustiti", napisala je Radolović.