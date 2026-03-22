Sanja Radolović o ljubavi prema modi, svojim uzorima i bez čega nikako ne može

Sanja Radolović (38), doktorica znanosti iz područja ekonomije, docentica i voditeljica Službe za investicije i EU projekte na Sveučilištu u Puli, te saborska zastupnica, ime je dobro poznato u političkom svijetu. Sa svojim uspjesima u obrazovanju i politici, izdvaja se kao izuzetna žena koja ne prestaje oduševljavati. Njezin stilski izričaj u Saboru ne prolazi nezapaženo, a modno promišljene kombinacije i besprijekorna frizura postali su njen zaštitni znak.

U razgovoru za Net.hr, otkrila nam je da je moda oduvijek bila način na koji je izražavala svoju osobnost. Ljubav prema kombinacijama i detaljima razvila se još u djetinjstvu, a ulaskom u javni život postala je još važnija. Kao žena koja cijeni klasičnu eleganciju, ali i ne boji se unijeti moderne elemente u svoj izgled, otkrila nam je koji su modni komadi neizostavni u njezinoj garderobi i zašto uvijek ulaže u kvalitetu.

Odakle potječe Vaša ljubav prema modi? Je li se razvila još u djetinjstvu ili je došla kasnije, možda s ulaskom u javni život?

Moda me oduvijek privlačila jer sam u njoj vidjela način izražavanja osobnosti i stava. Još od mladosti voljela sam promišljati kombinacije i paziti na detalje, ali s vremenom sam shvatila da stil nije samo pitanje estetike, nego i poruke koju šaljemo. Ulaskom u javni život ta je dimenzija postala još važnija. Zato na modu gledam kao na spoj osobnog izraza, profesionalnosti i samopouzdanja.

Kada biste morali opisati svoj stil u tri riječi, koje bi to bile?

Kada bih svoj stil trebala opisati u tri riječi, rekla bih nepredvidljiv, uredan i ženstven, a ono što najviše volim nositi privatno je svakako urban casual stil, posebice s malo “military look” prizvuka.

Nismo mogli ne primijetiti da Vaše promišljene outfite uvijek prate i besprijekorna frizura i make-up. Kad biste morali birati, bez čega nikada ne biste izašli iz kuće, uredne frizure, šminke ili dobro osmišljenog outfita?

Znam kako ne bi izašla iz kuće, u nečemu u čemu se osjećam neudobno, posebice jer nerijetko moram u toj istoj odjevnoj kombinaciji biti od ranog jutra do kasno navečer. Odjeća je prva stvar koja ostavlja dojam, ali kada se u njoj osjećate dobro, to se odmah vidi i u vašem držanju i samopouzdanju. Što se tiče frizure i make-up-a najbitnije mi je da izgledam uredno, privatno se jako malo šminkam, ali godinama ne izlazim iz kuće bez SPF-a 50 na licu 365 dana u godini.

Postoji li neka modna inspiracija ili osoba čiji stil posebno volite?

Oduvijek me inspiriraju žene koje njeguju klasičnu eleganciju i imaju prepoznatljiv stil. Volim kada je moda promišljena, ali nenametljiva, kada osoba nosi odjeću, a ne obrnuto. Osoba koja je za mene vječna modna ikona, ali i primjer bezvremenske elegancije i gracioznosti je Grace Kelly. Ako bi morala izdvojiti primjer osobe današnice čiji stil mi je klasična elegancija s pomakom modernog to je onda Kate Middleton. U mlađim danima dok je dobar dio nas bio zaluđen serijom Gossip Girl (pa tako i ja), stil Serene van der Woodsen odnosno Blake Lively bio mi je inspiracija, ali i dalje volim taj pomalo divlji, mladenački stil odijevanja, posebice kad sam izvan službenih obaveza.

Imate li omiljenu modnu kombinaciju u kojoj se uvijek osjećate posebno samouvjereno?

Uvijek se posebno samouvjereno osjećam u dobro krojenom odijelu ili elegantnoj haljini. Takve kombinacije su bezvremenske, profesionalne i istovremeno ženstvene.

Postoji li neki komad odjeće koji godinama čuvate u ormaru i nikada ga se ne biste riješili?

U ormaru godinama imam jednu prekrasnu crnu čipkastu haljinu brenda Luisa Spagnoli. Kadgod ne znam što bi odjenula za neku prigodu uskočim u nju i nikad ne razočara.

S druge strane, postoji li neka modna pogreška koju ste napravili u prošlosti, a danas joj se samo nasmijete?

Kao i svi, i ja sam imala svoje modne faze. Danas se s osmijehom sjetim nekih trendova koje sam pratila, a koji mi sada djeluju pomalo pretjerano, ali mislim da je i to dio odrastanja i pronalaska vlastitog stila.

Na koji komad odjeće najradije potrošite novac, primjerice dobru jaknu, haljinu, cipele ili nešto četvrto?

Najradije ulažem u kvalitetnu jaknu ili kaput. To su komadi koje nosite godinama i koji mogu podići cijelu kombinaciju. Obećala sam si da ću svakako više ulagati u udobniju obuću s ravnim petama, jer dnevno svaki dan napravim barem 10.000 koraka, odnosno u Zagrebu me možete vidjeti kako šetam do sabora s vrećicom u kojoj nosim štikle, a po mojoj rodnoj Puli sam neprestano pješke kada obavljam obveze s jednog kraja grada na drugi. Realno, štikle nosim samo prilikom poslovnih obaveza i nekad večernjih izlazaka, a ostatak vremena sam u obući s ravnom petom.

Postoji li neki modni komad koji smatrate apsolutnim klasikom koji bi svaka žena trebala imati u ormaru?

Mislim da svaka žena u svom ormaru treba imati barem jedan komad u kojem se osjeća snažno i samouvjereno, onaj koji odjenete i odmah imate osjećaj da možete osvojiti dan. Ja sam uvijek voljela komade koji imaju karakter, pa bih rekla da svaka žena u ormaru treba imati jednu haljinu koja nije “obična”, haljinu u kojoj se osjeća posebno. To ne mora biti klasična crna haljina, ja često biram modele u jačim bojama ili zanimljivog kroja jer volim kada odjeća ima osobnost. Takav komad možete nositi i na poslovni događaj ili neku svečaniju priliku. Također, mislim da je najvažnije da žena u svojoj garderobi ima nešto što odražava njen karakter, jer stil je, na kraju dana, najbolji kada je autentičan i nije samo pitanje trenda.

I za kraj, mala torbica ili velika torba? Otkrijte nam što se u Vašoj torbi uvijek mora nalaziti, bez čega nikako ne izlazite iz kuće?

Uf, teško pitanje…u pravilu sam uvijek za veliku torbu, jer imam brdo stvari koje nosim sa sobom po cijele dane (iako mi pola toga na kraju realno ne treba), iako na kraju uvijek nosim sa sobom manju torbicu koju onda jedva zatvaram. U torbici svega i svačega: mobitel, slušalice za mobitel, ključevi (koje onda nikad ne mogu naći), novčanik, melem za usne, krema sa SPF50, paprinate maramice, ljubičaste Orbit žvakaće (njih obožavam) i putno pakiranje parfema Prada Paradox kojem se već duže vremena vjerna (jedini parfem koji je uspio skinuti s trona Hypnotic Poison, kojemu sam bila vjerna od srednje škole). Osim s torbicom, u toku radnog tjedna, možete me vidjeti s torbom za laptop, vrećicom u kojoj nosim doručak/ručak i vrećicom u kojoj nosim štikle, jer se trudim manje više svugdje kroz dan hodati, jer sam ionako previše u autu zbog stalne relacije Istra - Zagreb.

