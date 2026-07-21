Zaručio se nogometaš Igor Matanović: 'Nisam osvojio prvenstvo, ali dobio sam nešto bolje'

Hrvatski nogometni reprezentativac Igor Matanović (23) pronašao je najbolji mogući način da zaboravi razočaranje sa Svjetskog prvenstva 2026. godine. Samo nekoliko tjedana nakon bolnog ispadanja Hrvatske, mladi napadač podijelio je sretne vijesti na svom Instagram profilu.

‘Dobio sam nešto bolje’

Matanović je objavio seriju fotografija koje prikazuju idiličnu prosidbu na šljunčanoj plaži tijekom zalaska sunca. Na jednoj od slika kleči pred svojom djevojkom s kutijicom u ruci, dok druge prikazuju sretni par kako slavi uz romantičan ambijent sa svijećama i lampicama.

U opisu je duhovito povezao profesionalni neuspjeh s privatnom srećom. "Nisam osvojio Svjetsko prvenstvo… ali dobio sam nešto bolje. Rekla je DA!", napisao je Matanović uz objavu koja je brzo prikupila brojne čestitke. Među prvima su se javili njegovi suigrači iz reprezentacije, poput Martina Baturine, Marca Pašalića i Marina Pongračića. Podrška je stigla i iz Njemačke; njegov klub SC Freiburg napisao je "Herzlichen Glückwunsch", a pridružili su se i brojni drugi nogometaši.

Utjeha nakon kontroverznog ispadanja

Podsjetimo, Hrvatska je svoj put na Svjetskom prvenstvu završila u osmini finala. Koban je bio poraz 2:1 od Portugala, a utakmicu je obilježila kontroverzna VAR odluka kojom je Hrvatskoj u posljednjim trenucima poništen pogodak za izjednačenje. Upravo je Matanović bio uključen u spornu situaciju koja je dovela do poništavanja gola zbog zaleđa. Iako sportski trofej s Vatrenima nije stigao, Matanović je samo dva dana nakon finala Svjetskog prvenstva pokazao da je ostvario pobjedu koja mu očito znači puno više. Fotografije na kojima njegova zaručnica ponosno pokazuje elegantni prsten s ovalnim dijamantom govore više od riječi.