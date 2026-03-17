Za Net.hr: Odjeću kupuje promišljeno, kuha najbolje juhe: Zašto joj je uvijek križić oko vrata?

Saborska zastupnica i predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir, trenutačno vodi intenzivan život pun obveza – od redovnih saborskih dužnosti i vođenja odbora za poljoprivredu, preko brojnih terenskih posjeta i kontakta s građanima, do sudjelovanja u Ratnoj školi „Ban Josip Jelačić“, najvišoj vojno-civilnoj obrazovnoj instituciji u Hrvatskoj. Tempo je zahtjevan, kaže nam, ali joj istovremeno pruža ispunjenje, osobito jer voli učiti, razvijati se i preuzimati odgovornost.

Unatoč radnim danu koji traju između 12 i 14 sati, Petir je pronašla vremena da za Net.hr otkrije detalje o svojoj svakodnevnoj rutini, od beauty i modnih navika, preko tjelovježbe i prehrane, do malih rituala koji joj pomažu da se opusti i napuni energijom nakon napornog dana.

U razgovoru je objasnila i kako se nosi s pritiscima oko izgleda u javnosti te otkrila svoj pristup jednostavnoj, klasičnoj eleganciji i promišljenoj kupovini.

Estetika koja naglašava osobnost

Petir se opisuje kao klasičarka kada je riječ o njezi kože.

"Volim započeti i završiti dan osjećajem čistoće i svježine – to mi je temelj svega. Voda i dobra krema za mene su osnova njege izvana. A za iznutra su tu kršćanske meditacije i pjesme koje poslušam dok se spremam za posao ili prije spavanja. Vjerujem da, osim o tijelu, jednako trebamo brinuti i o duši.“ kaže nam.

Sa šminkom ne komplicira.

"Koristim olovku za oči, maskaru, CC kremu, malo rumenila i balzam za usne – tek toliko da osvježim lice. No najdraži su mi dani kada mogu i to izostaviti i pustiti kožu da diše.“ kaže nam te dodaje da je u žurbi njezin adut balzam za usne.

"Mali, ali siguran detalj koji zaokruži izgled. Volim jednostavnu estetiku koja naglašava osobnost, a ne odvlači pažnju.“ naglašava.

Što se tiče kose, cijeli život ide kod iste frizerke, jednom mjesečno radeći šišanje, pramenove ili bojanje.

"Za posebne frizure treba malo više vremena, ali s godinama sam se i sama poprilično isprakticirala pa frizuru za svaki dan bez problema napravim sama.“ objašnjava.

Tjelovježba, prehrana i male svakodnevne radosti

Jednom tjedno vježba u teretani iako, ističe, nije poklonica zatvorenih prostora.

"Nastojim što više hodati kad god to uspijem uklopiti u raspored. Nadam se da ću se uskoro vratiti planinarenju jer mi zaista nedostaje boravak u prirodi – tišina, svjež zrak i onaj osjećaj da ste daleko od buke i signala.“ nglašava.

Na pitanje kako se opušta, Petir odgovara da ima male rituale koji joj vraćaju ravnotežu i napune energijom za novi dan a to su - kupka, dobra hrana, dobar film ili knjiga, ponekad i TED govor.

Prehrana joj je raznovrsna i uravnotežena, bez strogih pravila.

"Pazim da između zadnjeg obroka navečer i prvog sljedeći dan prođe barem 12 sati te izbjegavam kasne večere. Vjerujem da organizmu treba dati priliku da se odmori i obnovi.“ objašnjava.

Kuhati voli, ističe, i tvrdi da su svi koji su probali njenu hranu rekli da im se sviđa.

"Vjerojatno se, osim kvalitete domaćih i svježih namirnica, u toj hrani osjeti i to što je pripremljena s ljubavlju. Kuhanje mi oslobađa kreativnost i rijetko koristim recepte – više volim pustiti mašti na volju i stvarati prema osjećaju.“ ističe te dodaje da je juga jelo bez kojeg ne može.

"Ručak bez juhe za mene jednostavno nije potpun. Najdraža mi je goveđa juha s puno mrkve i celera te domaćim rezancima. Volim domaću hranu poput trganaca i knedli sa šljivama, ali i sarmu, meso iz masti i druge naše tradicionalne specijalitete. To su jela koja nose uspomene i podsjećaju me koliko su jednostavne stvari zapravo najvrjednije.“ objašnjava.

Moda i pritisci javnosti

Petir otvoreno govori i o pritiscima s kojima se suočavaju žene u javnosti, pogotovo žene u politici od kojih se uvijek očekuje besprijekoran izgled.

"Često se zbog pretjerane fokusiranosti na izgled zanemaruje poruka koju žena političarka šalje – a to je, po mom mišljenju, pogrešno i nepravedno.“ tvrdi.

Na pitanje koliko joj je moda važna i koliko pažnje posvećujete slaganju outfita kaže da uvijek večer prije razmisli i odluči što ću obući sljedeći dan jer bi joj jutarnje odlučivanje bilo nepotrebno stresno.

"Zbog posla ponekad nosim kostime, odijela i košulje, ali uglavnom biram haljine i ponekad majice s porukom jer se u njima osjećam najprirodnije. Rado nosim komade domaćih dizajnerica – to je moj mali način da podržim hrvatsku kreativnost i proizvodnju.“ kaže nam.

Svoj stil opisuje kao klasični. Kaže da voli urednost i jednostavnost, ali s malim osobnim pomakom.

“Kupovinu doživljava promišljeno. Radije biram promišljeno nego spontano. U trgovine idem kada imam jasan cilj i dovoljno vremena, jer mi lutanje bez plana nije blisko", ističe.

Što se tiče nakita, Petir preferira srebro i uvijek nosi križić oko vrata.

"To je tihi, ali snažan znak moje vjere i osobno sidrište koje me podsjeća na ono što mi je u životu najvažnije", zaključuje.

