Posvojila 48 djece, a evo zašto su skoro svi bili dječaci: Esma Redžepova je imala dobar razlog

Esma Redžepova, u narodu poznata kao "kraljica romske muzike", danas bi slavila svoj 82. rođendan. Legendarna pjevačica preminula 2016. godine, a iza sebe je ostavila neizbrisiv trag ne samo na glazbenoj sceni, već i u srcima mnogih kojima je pružila ljubav, dom i priliku za bolji život. Njezin humanitarni angažman bio je gotovo jednako poznat kao i njezin glas – život je posvetila odgoju čak 48 posvojene djece, od kojih je samo jedno bila djevojčica.

Na pitanje zašto su ona i njezin suprug Stevo Teodosievski posvajali gotovo isključivo mušku djecu, Esma je dala iskren odgovor:

Foto: Marko Jurinec/pixsell

"Pa, ima tu logike. Da smo posvajali i žensku djecu, kad odrastu, pošto nisu ni u kakvom krvnom srodstvu, moglo bi do svačega doći. Znate na što mislim. Nama to nije bilo potrebno jer mi smo kao ansambl tada stalno bili van Beograda, pa tko bi onda o tome vodio računa?", izjavila je svojevremeno za magazin Hello.

Iako nisu mogli imati biološku djecu, Esma i Stevo nisu odustajali od roditeljstva. Svom su potomstvu pružili ljubav, glazbeno obrazovanje i sigurnost.

"To nije bilo samo reda radi. Svoj toj djeci prenosili smo ljubav prema muzici, prema pjesmi… Željeli smo im biti kao majka i otac, pravi roditelji. Stevo je satima vježbao sa njima, a onda je došao na ideju da osnuje ansambl ‘Teodosijevski’", pričala je Esma.

Foto:

Kako bi koja generacija odrastala, odlazila bi iz ansambla, osnivala vlastite obitelji, a na njihovo bi mjesto dolazili novi dječaci. Danas, kako je i sama rekla svojedobno, svi su materijalno zbrinuti, a ono najvažnije – ulica im nikada nije postala dom.

