Tragedija nakon poroda: Potreseni suprug ostao sam s novorođenim sinom

Stacey Hatfield, australska influencerica poznata po promociji zdravog načina života i prirodne prehrane, preminula je krajem rujna nakon poroda kod kuće, potvrdio je njezin suprug Nathan Warnecke.

Vijest o njezinoj smrti objavljena je 19. listopada putem Instagram stranice Natural Spoonfuls, brenda koji je Stacey osnovala i vodila, okupljajući zajednicu zaljubljenika u život bez toksina i zdravu prehranu.

"Teška srca s vama dijelim vijest o iznenadnoj smrti moje predivne supruge, srodne duše i najbolje prijateljice, Stacey Warnecke (Hatfield)", započeo je objavu njen ožalošćeni suprug.

Prema njegovim riječima, Stacey je 29. rujna uspješno rodila sina Axela kod kuće, ali je ubrzo nakon toga došlo do rijetke i nepredvidive komplikacije. Premještena je u bolnicu, gdje je, unatoč naporima medicinskog osoblja, preminula.

"Stace je preminula 29. rujna 2025. nakon što je kod kuće uspješno rodila našeg prvog sina, Axela. Nažalost, ubrzo nakon toga pojavila se iznenadna i izuzetno rijetka komplikacija te je preminula nakon što je prevezena u bolnicu. Bolničko osoblje bilo je nevjerojatno i dalo je sve od sebe, ali na kraju se ništa nije moglo učiniti, unatoč njihovim najboljim naporima", napisao je.

Dirljiv oproštaj

Nathan je u emotivnoj objavi podijelio i koliko mu je Stacey značila.

"Poznajem je devet godina – bila je svjetlo mog života i razlog zbog kojeg sam se budio svako jutro. Riječi ne mogu opisati koliko je ovo razorno za mene i za sve koji su je voljeli i poznavali. Bila je moj svjetionik u oluji, a svijet je bez nje manje svijetao", napisao je.

Dodao je i da mu je Stacey bila sve ono najbolje što čovjek može poželjeti.

"Kao suprug, nisam mogao poželjeti bolju partnericu. Bila je najljepša, najbrižnija, najodanija, najvrednija, najdiscipliniranija, najinteligentnija i najpouzdanija osoba koju sam ikad upoznao", napisao je.

"Zahvaljujući njoj postao sam čovjek kakav sam danas i sve što imam u životu je zbog nje. Najsretniji dan u životu bio mi je onaj kad sam se oženio za nju, svoju najbolju prijateljicu, na bijeloj pješčanoj plaži na Maldivima", dodao je.

Ponosan suprug

Stacey je 2019. pokrenula svoj brend Natural Spoonfuls, a kasnije i agenciju za kreaciju digitalnog sadržaja Waffl. Nathan je izrazio ponos na sve što je profesionalno ostvarila.

"Nevjerojatno sam ponosan na sve što je postigla u svojoj profesionalnoj karijeri i imao sam privilegiju pomagati joj da godinama ostvaruje svoju viziju", ispričao je.

No, njezin najveći životni san bilo je – majčinstvo.

"Najveći životni san bio joj je postati majka. Uspjela je. Na svoj način, točno onako kako je oduvijek sanjala. Voljela je biti trudna i posljednjih devet mjeseci svakog je dana našem sinu govorila da ga voli. Držala je Axela kad se rodio, dojila ga, saznala da je dječak i voljela ga. Voljela ga je toliko… i još uvijek ga voli", zaključio je.

