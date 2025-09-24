Influencerica umrla nakon 11 godina borbe s ozbiljnom bolešću: Imala je samo 14 godina

Influencerica Zuza Beine, koja je na društvenim mrežama otvoreno dijelila svoju borbu s akutnom mijeloičnom leukemijom, preminula je u dobi od samo 14 godina.

Njezina je obitelj jučer putem njezinih društvenih mreža objavila vijest o smrti, uz fotografiju nasmiješene djevojčice na plaži. „Sa slomljenim srcem moramo priopćiti da je Zuza jučer ujutro preminula. Od svojih 14 godina, čak 11 je provela boreći se s nemilosrdnom bolešću, a ipak je živjela ispunjenije i zahvalnije od većine. Zauvijek nas je promijenio njezin život, ali će i njezina smrt“, poručili su.

Zahvalna unatoč boli

Dodali su kako njezin posljednji video, u kojem govori o zahvalnosti, svjedoči životu u kojem su se preplitale bol i ljepota. "Više od svega, željela je biti obična, zdrava djevojčica. No ono što je njezin život činilo tako lijepim bila je njezina snaga da se suoči s najtežim okolnostima, poput bolesti, i unatoč tome živi punim plućima.", napisali su.

Leukemija joj je dijagnosticirana sa samo tri godine, a u posljednjim danima dijelila je iskrene poruke o svakodnevnim izazovima. U videu od 20. rujna govorila je o „malim stvarima“ koje su joj ostale u najljepšem sjećanju – obiteljskim trenucima, prijateljstvu i sitnicama koje mnogi uzimaju zdravo za gotovo.

Samo dva dana ranije otkrila je da se ne osjeća dobro, priznajući da je u stalnim bolovima i da gotovo ne može hodati. „Živim s boli svaki dan i to je moj život. Nije uvijek lijep i sladak“, rekla je, dodavši kako se ipak nada oporavku.

Inspiracija drugima

Svojim je objavama željela podići svijest o dječjem raku i pomoći drugoj djeci u sličnoj situaciji. Na Instagramu ju je pratilo dva milijuna ljudi, a na TikToku 2,4 milijuna. U jednom ranijem intervjuu izjavila je da je profil pokrenula upravo kako bi drugim oboljelima pokazala da nisu sami.

Uz sadržaje o liječenju i životu u bolnici, dijelila je i one tipične za tinejdžerice – od obožavanja Taylor Swift do uzbuđenja oko novih kozmetičkih proizvoda.

Posljednjih dana obitelj je bila pogođena i dodatnom tragedijom: smrću Zuzinog ujaka, stoga su pozvali one koji žele pomoći da donacije usmjere njegovoj obitelji. Nakon objave o njezinoj smrti, društvene mreže preplavile su poruke obožavatelja iz cijelog svijeta koji su istaknuli da su svakodnevno molili za nju i da će im njezina snaga i optimizam ostati trajna inspiracija.

POGLEDAJTE VIDEO: