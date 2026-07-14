Zbog sestre završila na stupu srama: Javnost ih je obožavala, a jedna afera sve je uništila

Valentina Ferragni (33) godinama je živjela uz jedno od najpoznatijih prezimena u svijetu mode i društvenih mreža. Mlađa sestra Chiare Ferragni (39) pokušava izgraditi vlastiti put, no obiteljska slava donijela joj je i neželjenu pažnju.

Nakon velikog skandala koji je potresao njezinu sestru Chiaru, Valentina se našla pod povećalom javnosti, iako sama nije bila uključena u aferu. U galeriji pogledajte kako danas izgleda njezin život, karijera i borba za vlastiti identitet izvan sjene slavnog prezimena.