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VALENTINA FERRAGNI /

Zbog sestre završila na stupu srama: Javnost ih je obožavala, a jedna afera sve je uništila

Zbog sestre završila na stupu srama: Javnost ih je obožavala, a jedna afera sve je uništila
Foto: Veeren/CVS/Bestimage/Profimedia
Ime Ferragni godinama je sinonim za modu, društvene mreže i poduzetništvo. Dok je njezina starija sestra Chiara Ferragni (39) izgradila jedno od najpoznatijih influencer carstava na svijetu, mlađa Valentina Ferragni (33) posljednjih se godina sve više pozicionira kao samostalno ime u svijetu mode, ljepote i lifestyle sadržaja.
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Valentina Ferragni (33) godinama je živjela uz jedno od najpoznatijih prezimena u svijetu mode i društvenih mreža. Mlađa sestra Chiare Ferragni (39) pokušava izgraditi vlastiti put, no obiteljska slava donijela joj je i neželjenu pažnju.

Nakon velikog skandala koji je potresao njezinu sestru Chiaru, Valentina se našla pod povećalom javnosti, iako sama nije bila uključena u aferu. U galeriji pogledajte kako danas izgleda njezin život, karijera i borba za vlastiti identitet izvan sjene slavnog prezimena.

14.7.2026.
7:07
Hot.hr
Matthieu Mirville/Starface/Profimedia
Chiara Ferragni
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