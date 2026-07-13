Za njom se okretao cijeli Korzo: Atraktivna crnka u bijelom zapalila središte Varaždina

Varaždinsko središte ponovno je bilo ispunjeno šetačima, kavoljupcima i posjetiteljima gradske tržnice. Korzo je vrvio životom, terase kafića bile su gotovo do posljednjeg mjesta popunjene, dok su brojni građani slobodno vrijeme iskoristili za druženje i uživanje u ljetnoj atmosferi.

Ljetna moda bila je u prvom planu, prevladavale su lagane i prozračne kombinacije, no posebnu je pažnju privukla atraktivna crnka u dugoj bijeloj haljini. Elegantna kreacija istaknula je njezinu vitku figuru, a modni je styling upotpunila smeđim sandalama, torbicom u istoj nijansi i trendi sunčanim naočalama, zbog čega je bez sumnje bila jedna od najupečatljivijih pojava na varaždinskoj špici.

U fotogaleriji pogledajte tko je sve prošetao centrom Varaždina i tko je privukao najviše pogleda.

Galeriju iz Varaždina donosi varazdinski.net.hr