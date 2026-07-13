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UZ DRAVU /

Lepršava ljetna haljina je pun pogodak: Ova šetačica bila je pravo osvježenje na Marini

Lepršava ljetna haljina je pun pogodak: Ova šetačica bila je pravo osvježenje na Marini
Foto: Marijan Kovač
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Visoke temperature i sunčano vrijeme proteklog su vikenda mnoge Međimurce ponovno privukli na Marinu, omiljeno mjesto za odmor, rekreaciju i druženje uz Dravu. Dok su jedni tražili osvježenje u hladu, drugi su uživali u šetnji, razgovoru s prijateljima ili obiteljskom druženju na otvorenom.

Dobra atmosfera, osmijesi i opušteno ljetno raspoloženje ni ovoga puta nisu izostali, a koga je sve svojim objektivom zabilježio fotoreporter tijekom još jednog živopisnog dana na Marini, pogledajte u fotogaleriji na eMedjimurje.hr.

13.7.2026.
19:34
Hot.hr
Marijan Kovač
VikendBrinetaLjetna HaljinaMeđimurje
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