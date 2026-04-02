FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVA LJEPOTICA /

Zovu je 'Ice Barbika': Tko je kontroverzna Kristi o kojoj bruje svjetski mediji i Trump?

Foto: Kevin Dietsch/Getty images/Profimedia
1 /24
VOYO logo

Kristi Noem (54) našla se pod pritiskom javnosti nakon izvještaja da je njezin suprug Bryon navodno vodio tajni život u kojem je komunicirao s ženama u fetiš zajednici. Kristi, koja je prošlog mjeseca smijenjena s mjesta čelnice Ministarstva domovinske sigurnosti SAD-a, zatražila je privatnost za obitelj. Navodi sugeriraju da je Bryon slao novac i fotografije te sudjelovao u zajednici povezanoj s ekstremnim transformacijama. Donald Trump (79) izjavio je da nije upoznat s detaljima, ali suosjeća s obitelji. Skandal je dodatno pojačao interes javnosti za Kristine privatne i političke veze, uključujući njezin odnos s Coreyjem Lewandowskim, bivšim Trumpovim savjetnikom s kojim su je povezivali. 

2.4.2026.
6:03
Hot.hr
Kevin Dietsch/Getty images/Profimedia
AmerikaPolitikažena
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija