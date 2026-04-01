Lijepa nećakinja princeze Diane više ne može proći nezamijećeno: Naslijedila je tetine plave oči

Lady Amelia Spencer britanska je aristokratkinja i model iz poznate obitelji Spencer, obitelji iz koje dolazi i nikad prežaljena britanska princeza Diana.

33-godišnjakinja je rođena u Cape Townu, a nakon preseljenja u London počela je graditi svoje ime u svijetu mode i u visokom društvu, gdje je često ističu kao modernu predstavnicu britanske aristokracije. Kao kći Dianina brata, Charlesa Spencera, dolazi iz ugledne obitelji te ima sestru blizanku Lady Eliza Spencer i stariju sestru Lady Kitty Spencer.

Tijekom karijere pojavila se u kampanjama luksuznih brendova i izgradila prepoznatljiv imidž elegancije.

U srpnju 2020. zaručila se za Grega Malletta, fitness trenera koji ju je zaprosio u Južnoj Africi. Vjenčali su se tri godine kasnije na raskošnoj ceremoniji u blizini Cape Towna. Vjenčanju su prisustvovali članovi obitelji, no bratići princ William i princ Harry nisu bili prisutni.