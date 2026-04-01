Apokaliptične scene iznad popularnog otoka: 'Ostanite u kućama!'

Snažna olujna fronta nad središnjim Mediteranom u srijedu uzrokuje velike poremećaje na Egejskom moru i na Kreti.

Vlasti su SMS porukama upozorile stanovnike mnogih regija, uključujući Atenu, da "ostanu kod kuće ako je to moguće".

Meteorolozi upozoravaju da se u narednih nekoliko sati pa sve do srijede u ponoć očekuje obilna kiša, usporediva s količinom oborina koja inače padne u tri zimska mjeseca.

Zatvorene škole, otkazane trajektne linije

Na Kreti su, uz olujni vjetar, zabilježene iznimno visoke razine čestica u zraku zbog saharske prašine.

Prema podacima meteorološke službe, na nekim su područjima zabilježene koncentracije veće od 1000 mikrograma po kubnom metru zraka. Situacija utječe i na zračni promet, a grčki radio javlja da su brojni letovi za Kretu i s nje otkazani ili preusmjereni.

Na Cikladima i otocima Mikonosu, Parosu, Rodosu i Kosu sve su škole zatvorene. Nastava se odvija online, dodao je radio. Agencija dpa prenosi da su brojne trajektne linije obustavljene zbog jakih vjetrova.

U južnom Egeju zabilježene su brzine vjetra do 120 kilometara na sat, a na jugoistoku tog mora uočeni su valovi viši od šest metara, javljaju lokalni mediji.