Tjedan prije Eurosonga streptokok pokosio članicu Leleka: Liječnik otkrio hoće li moći pjevati

Samo tjedan dana prije nastupa na Eurosongu hrvatsku grupu Lelek pogodile su neugodne vijesti. Judita Štorga, jedna od članica, suočila se sa zdravstvenim problemima nakon što je dobila streptokoknu upalu zbog koje je privremeno ostala bez glasa.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Judita se prije dva dana oglasila na TikToku, gdje je objavila video na kojem otvara usta na stihove pjesme “Andromeda”, dok u rukama drži kutije lijekova.

“Eurosong je za tjedan dana, a ja sam bez glasa”, napisala je u videu.

Otkrila je tada i da pije antibiotike zbog streptokoka, no poručila je kako se već osjeća puno bolje.

'Trebalo bi biti bolje'

Zbog njezina zdravstvenog stanja mnogi su se zapitali hoće li problemi s glasom ugroziti nastup hrvatskih predstavnica u utorak na Eurosongu te koliko ovakva bakterijska infekcija može utjecati na samu izvedbu. Odgovore smo potražili kod otorinolaringologa prof. dr. sc Davora Vagića.

“Antibiotici bi trebali početi djelovati unutar 48 sati, no puno toga ovisi i o stanju imunološkog sustava. Uz terapiju i mirovanje, kroz dva do tri dana od početka uzimanja antibiotika stanje bi se trebalo poboljšati”, objasnio je liječnik govoreći o procesu oporavka.

‘Sto posto fit biti neće’

Na pitanje znači li to da Judita ipak neće imati problema s nastupom u utorak, dr. Vagić ističe kako potpuni oporavak u tako kratkom roku nije realno očekivati.

“Da će biti sto posto fit – neće. Međutim, postoji mogućnost da će ipak moći odraditi nastup. Riječ o bakterijskoj infekciji i teško je unaprijed sa sigurnošću tvrditi kako će organizam reagirati. Ako unutar dva dana od početka terapije dobro reagira na antibiotike, veća je vjerojatnost da će stanje biti zadovoljavajuće. No teško je očekivati da će pjevati kao da je sve potpuno u redu”, rekao je.

Dodao je kako je riječ o zahtjevnoj situaciji, ali i da će se vrlo brzo vidjeti koliko je terapija uspješna.

Pogledajte video: Stilin otkrio tri prednosti grupe Lelek i zašto prolaze u finale. A kritike Turske: 'Nisu bitni'