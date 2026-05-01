Thompsonova prateća vokalistica udala se za mladog pjevača: Pjevali im Cvek i Jozinović

Hrvatska glazbena scena bogatija je za još jednu prekrasnu ljubavnu priču. Mladi i talentirani pjevač Josip Palameta i njegova dugogodišnja partnerica, pjevačica Mihaela Karla Palić, izrekli su sudbonosno "da" i svoju vezu okrunili brakom. Svadbeno slavlje, održano u Josipovom rodnom Mostaru, okupilo je obitelj, najbliže prijatelje i brojna poznata lica s domaće estrade.

Foto: Instagram

Vjenčanje u Mostaru okupilo glazbenu scenu

Ceremonija i slavlje za pamćenje održani su u restoranu Radobolja, gdje su mladenci s gostima slavili do dugo u noć. Među brojnim poznatim licima našla se i Jelena Rozga (48), a sudeći prema snimkama koje su preplavile društvene mreže, atmosfera je bila ispunjena emocijama, smijehom i, naravno, vrhunskom glazbom. Mihaela Karla, najmlađa sestra poznatog glazbenog dua "Sestre Palić", zablistala je u elegantnoj i minimalističkoj bijeloj vjenčanici, dok se Josip odlučio za klasično crno odijelo, potvrđujući da su jednostavnost i sreća bili u prvom planu.

Foto: Instagram

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bio je prvi ples mladenaca. Tu čast da ih uvedu u bračni život pjesmom imali su njihovi prijatelji i kolege, popularni glazbenici Matija Cvek (33) i Jakov Jozinović (20), čija je izvedba dirnula sve prisutne. Jozinović je tijekom večeri dodatno podigao atmosferu izvedbom svojeg hita "Ja volim", a kako i priliči vjenčanju dvoje glazbenika, pjesme i plesa nije nedostajalo.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Uspješna glazbena karijera

Josip Palameta, rodom iz Mostara, široj je javnosti postao poznat kroz nastup u trećoj sezoni showa 'The Voice Hrvatska', gdje je svojim jedinstvenim vokalom i scenskim nastupom osvojio simpatije publike i struke. Nakon natjecanja, preselio se u Zagreb gdje je započeo graditi uspješnu solo karijeru.

Njegov glazbeni put obilježen je od malih nogu, budući da potječe iz glazbene obitelji. Završio je osnovnu i srednju glazbenu školu, a prije nego što se u potpunosti posvetio glazbi, studirao je logopediju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Svoje znanje prenosio je i mlađim generacijama kao predavač vokala u Mostar Rock Školi. Njegov prvi singl "Rendezvous (Kod Antonije)" donio mu je nominaciju za prestižnu nagradu Zlatni Studio u kategoriji "Najbolje novo lice", a brojni nastupi u popularnim glazbenim emisijama potvrdili su njegov status jednog od najperspektivnijih mladih pjevača.

Ljubav koja je i profesionalna suradnja

I Mihaela Karla Palić dobro je poznato ime na glazbenoj sceni. Osim što sa sestrama čini uspješan duo, već godinama pjeva kao prateći vokal Marku Perkoviću Thompsonu na njegovim turnejama. Par, koji je u vezi već nekoliko godina, zaruke je objavio prošle godine, a Josip nikada nije krio koliko mu znači njezina podrška.

POGLEDAJTE VIDEO: Javile su nam se Lelekice, ali i Baby Lazagna: Doznajte kakve su im šanse za finale