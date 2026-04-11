Emotivan trenutak mladog pjevača: Jakov Jozinović pao na koljena i zaplakao pred obožavateljima

Na svom prvom velikom samostalnom koncertu u Skoplju mladi pjevač Jakov Jozinović (20) doživio je iznimno emotivan trenutak koji je obilježio završetak nastupa i ubrzo postao viralan na društvenim mrežama.

Tijekom koncerta publika je od početka do kraja pjevala njegove pjesme, a atmosfera u dvorani bila je na vrhuncu. Najsnažniji trenutak dogodio se na samom završetku kada je Jozinović izveo pjesmu “Kuća puna naroda”, poznati hit koji često izvodi kao završnicu svojih nastupa.

Suze na pozornici

Savladan emocijama, pjevač nije uspio zadržati suze te je posljednje stihove otpjevao kroz plač. Nakon nastupa zahvalio je publici na podršci i poručio: “Hvala vam, Skoplje, ja za čuda letim!”, nakon čega se duboko naklonio i u jednom trenutku pao na koljena.

Viralni trenutak i podrška publike

Posebno emotivan prizor bio je i kada je cijela dvorana uglas zapjevala njegovu pjesmu “Ja volim”, koja je početkom godine postala viralni hit na društvenim mrežama. Snimke iz Skoplja ubrzo su preplavile TikTok i dodatno potvrdile njegovu popularnost.

Nakon Skoplja, Jozinovića očekuje niz velikih nastupa. U Beogradu je već započeo seriju rasprodanih koncerata u Sava Centru, a najavljen je i veliki nastup u zagrebačkoj Areni te prvi koncert u Beču.

