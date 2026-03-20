Najsretnije razdoblje Matije Cveka: Niže glazbene uspjehe, priprema Arenu i uživa u ulozi tate

Za popularnog zagrebačkog glazbenika Matiju Cveka zbilja se može reći da živi svoje snove. Zakazavši koncert u zagrebačkoj Areni za 28.11.2026, 33-godišnjak priznaje da je došao do trenutka u karijeri koji ima posebnu težinu.

Posljednjih godina život mu se ispunio lijepim trenucima: postao je suprug i otac, a uz glazbene uspjehe ističe kako je prije svega zahvalan na svemu što mu se događa, naglašavajući da iza svega stoje rad, odricanje i podrška bližnjih, ali i neke neobjašnjive okolnosti.

Ovih je dana zagrebačka Arena postala sve traženija lokacija za koncerte, a nedavno ste i vi najavili dosad najveći koncert baš tamo. Što je to što čini Arenu tako privlačnom domaćim glazbenicima?

Arena je nekako simbol, to je prostor gdje se zbroje godine rada, publika i pjesme u jednu večer. Nije samo stvar veličine, nego osjećaja da si došao do trenutka koji ima težinu i za tebe i za ljude koji te slušaju.

Za razliku od mnogih glazbenika koji za najavu koncerata slože tek vizual, vi ste odabrali nešto kreativniji način. Zašto ste se odlučili za takav pristup?

Htio sam da najava bude u našem duhu, da ima priču, a ne samo informaciju. Publika danas osjeti kad je nešto iskreno, i činilo mi se da je to jedini ispravan način za ovakav koncert.

Nastupi po klubovima i koncertnim dvoranama nisu vam strani, a publika vas rado gleda i na otvorenim "ljetnim i adventskim" pozornicama. Što je vama draže?

Oboje ima svoju čar. Klubovi su intimni, vidiš svaku reakciju i osjetiš ljude na metar od sebe. Velike pozornice nose neku energiju koja te ponese. Idealno je imati i jedno i drugo.

Rekli ste da je bilo potrebno puno nagovaranja da se "odvažite" na koncert u Areni, a sada se postavlja i pitanje – što nakon Arene?

Iskreno, ne razmišljam previše unaprijed. Arena je veliki korak i želim ga stvarno proživjeti kako treba. Nakon toga, nove pjesme, novi izazovi… uvijek ima dalje.

Teško je izdvojiti jednu vašu pjesmu jer se čini da ih publika sve nekako brzo prihvaća i usvaja. Koju pjesmu vi izvodite s posebnim guštom?

To se mijenja kroz vrijeme, ali uvijek su mi posebne one pjesme koje publika pjeva glasnije od mene. Tad shvatiš da više nisu samo tvoje.

Rekli ste negdje da vam je stih "bez onog čega nema se živi, al rane ne postaju manje" jedan od omiljenih koje ste napisali. Odakle inspiracija za stihove koje pišete?

Iz života, iz odnosa, iz onih sitnih trenutaka koje svi prepoznajemo. Ponekad iz osobnog iskustva, ponekad iz priča ljudi oko mene. Najvažnije mi je da je iskreno.

Posljednjih se godina ipak čini da živite svoje snove: postali ste otac i suprug, radite glazbu, a sada ste najavili i veliki koncert. Kako biste se osvrnuli na sve te lijepe stvari koje vam se događaju? Je li stvar karme ili?

Zahvalan sam, prije svega. Ima tu rada, odricanja i podrške ljudi oko mene, ali i nekih stvari koje ne možeš objasniti.

Činjenica je da puno radite. Nalazite li vremena za odmor i kako provodite slobodno vrijeme?

Trudim se. Nije uvijek lako, ali naučio sam koliko je važno stati i napuniti baterije. Najviše volim provoditi vrijeme s obitelji i prijateljima, to me najviše vrati u balans.

Vaša supruga Miriam donekle se uključila u vašu karijeru. Sudjeluje li i u osmišljanju ovog velikog koncerta?

Da, naravno. Ona je dio mog života pa je logično da je uključena i u ovo. Često mi daje perspektivu koju ja možda ne vidim i to mi jako znači.

Kćerkica vam je nedavno proslavila drugi rođendan, a time je i iza vas već dvogodišnje roditeljsko iskustvo. Kojim riječima biste opisali protekle dvije godine?

Intenzivne, lijepe i jako stvarne. Promijene te kao čovjeka. Naučiš biti strpljiviji, prisutniji i nekako sve dobije drugačiju težinu.

