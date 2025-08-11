Tereza Kesovija shrvana smrću Gabi: 'Znala sam da neće dugo...'

Vijest o smrti legendarne pjevačice Gabi Novak potresla je cijelu regiju pa tako i njezinu dugogodišnju prijateljicu i kolegicu Terezu Kesoviju. U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju, Tereza je jedva pronalazila riječi, a emocije su nadvladale svaku rečenicu.

"U srcu je bol. Bolje da nema suza, ničemu ne služe. A opet idu. A nje nema, sunca moga zlatnoga", rekla je glazbena diva.

Posljednjih mjeseci Gabi se nalazila u Domu za starije osobe, gdje je bila na rehabilitaciji zbog ozljede kralježnice.

"Teško je govorila. Htjela sam samo još jednom doći do nje, zagrliti je i poljubiti. Znala sam da neće dugo, znala sam. Koja majka može preživjeti smrt sina, Bože moj. Moje sunce", kazala je Kesovija.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Veliko prijateljstvo

Prijateljstvo Tereze Kesovije i Gabi Novak trajalo je desetljećima, protkano međusobnim poštovanjem i brojnim zajedničkim glazbenim uspomenama. Često su isticale kako su se znale smijati i veseliti “kao djevojčice”.

Prije samo dva mjeseca, život ih je spojio u jednom od najtežih trenutaka – na komemoraciji za Gabinog i Arsenovog sina, Matiju Dedića.

"Gabi i ja smo blizanke. To što ona osjeća prema meni, to i ja osjećam prema njoj. Tako će biti dok živimo. A Matija? On je tu, u sredini, između nas dvije. I Arsen. I zauvijek će tako biti", rekla je Tereza tada kroz suze.

