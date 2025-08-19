Tereza Kesovija ne skriva tugu, objavila nikad viđene fotografije s Gabi Novak: 'Moj anđeo'

Pjevačica Tereza Kesovija (86) posvetila je emotivnu objavu svojoj prijateljici i kolegici Gabi Novak, koja je preminula prije tjedan dana. Uz pjesmu "Odlazak" objavila je rijetke fotografije i snimke.

“Otišao je moj anđeo… Moje srce sada je katedrala satkana od sjećanja”, napisala je pjevačica ispod objave, a ubrzo se pojavilo mnoštvo komentara podrške. “Draga naša Tere, duboka sućut zbog gubitka drage i mile Gabi… Nema riječi utjehe, ali čuvaj se za svoje najmilije”, napisala je jedna pratiteljica. “Neka dragi Bog čuva na nebu dragu Gabi, šibensku nevjestu”, poručio je drugi. U komentarima se isticalo da će Gabi ostati zapamćena ne samo kao velika umjetnica, već i kao osoba koja je svojim prijateljstvima i životnom radošću ostavila neizbrisiv trag.

Tereza i Gabi bile su dugogodišnje prijateljice, a posljednji put su se zajedno pojavile u javnosti prije dva mjeseca, na komemoraciji za Matiju Dedića, Gabinog sina kojeg je dobila s Arsenom Dedićem. Kesovija tada nije mogla sakriti koliko ju je pogodila Matijina smrt.

Podsjetimo, nedavno je pjevačica otkrila i kako su izgledali Gabini posljednji dani. “Teško je govorila. Htjela sam samo još jednom doći do nje, zagrliti je i poljubiti. Znala sam da neće dugo, znala sam. Koja majka može preživjeti smrt sina, Bože moj. Moje sunce”, rekla je za Slobodnu Dalmaciju.

