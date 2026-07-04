Taylor Swift i Travis Kelce priredili vjenčanje za pamćenje, a svi pričaju o modnoj noćnoj mori
Dvije gošće pojavile su se u identičnim haljinama
Vjenčanje glazbene megazvijezde Taylor Swift (36) i NFL ikone Travisa Kelcea (35) u njujorškom Madison Square Gardenu bio je događaj o kojem se pričalo mjesecima, no čak ni na proslavi s A-liste uzvanika nije se mogla izbjeći klasična modna noćna mora. Dvije istaknute gošće, bliske slavnom paru, pojavile su se u potpuno identičnim svečanim haljinama.
Ovaj modni "blizanački" trenutak, kako su ga mediji prozvali, dogodio se između Abigail Anderson (36), najbolje prijateljice Taylor Swift još od srednjoškolskih dana, i Laure Kruk, zaručnice igrača New York Giantsa, JuJua Smith-Schustera. Obje su za najiščekivanije vjenčanje godine odabrale istu kreaciju: elegantnu haljinu brenda Sau Lee, model "Frances", čija cijena iznosi 795 američkih dolara. Riječ je o upečatljivoj toaleti bez naramenica koju odlikuje strukturirani korzet s cvjetnim vezom i dugačka, raskošna suknja od satena u bogatoj čokoladno-smeđoj boji.
Slučajnost ili planirani potez?
Fotografije su se brzinom munje proširile internetom. Prvotna reakcija javnosti i obožavatelja bila je zbunjenost, a ubrzo su krenule i špekulacije. Mnogi su se pitali je li riječ o haljinama za djeveruše. Teoriju je dodatno potaknula činjenica da je Abigail Anderson, koju je Swift ovjekovječila u svojoj pjesmi "Fifteen", smatrana najočitijim izborom za kumu.
Međutim, ova je teorija brzo pala u vodu. Druge bliske prijateljice pjevačice, poput manekenke Gigi Hadid (31), viđene su u potpuno drugačijim odjevnim kombinacijama. Hadid je na vjenčanje stigla odjevena u elegantnu ružičastu haljinu. Nagađanja je konačno prekinula službena potvrda iz modne kuće Christian Dior Haute Couture, koja je otkrila da par nije imao tradicionalne djeveruše i kumove. Umjesto toga, Taylorin brat Austin Swift (34) bio je njezin "Man of Honor" (muška inačica kume), dok je Travisov brat, Jason Kelce, preuzeo ulogu najboljeg čovjeka.
Povezanost unutar zvjezdanog kruga
Zanimljiv je i kontekst odnosa između ova dva para. Laura Kruk zaručena je za JuJua Smith-Schustera, bivšeg suigrača Travisa Kelcea iz vremena dok su obojica igrali za Kansas City Chiefse. Štoviše, Taylor i Travis navodno su pozvani i na vjenčanje Smith-Schustera i Kruk, koje je zakazano za samo tjedan dana kasnije u Kaliforniji.
Obje dame su haljinu stilizirale na svoj način. Abigail Anderson kombinirala ju je s prozirnim cipelama s platformom i decentnim zlatnim nakitom, dok se Laura Kruk odlučila za bijele salonke, malu torbicu u boji kadulje i frizuru s polupodignutom kosom. Bez obzira na modnu nezgodu, obje su izgledale besprijekorno, poštujući svečani "black-tie" kodeks odijevanja koji je vrijedio za sve goste.