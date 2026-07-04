Taylor Swift i Travis Kelce priredili vjenčanje za pamćenje, a svi pričaju o modnoj noćnoj mori

Vjenčanje glazbene megazvijezde Taylor Swift (36) i NFL ikone Travisa Kelcea (35) u njujorškom Madison Square Gardenu bio je događaj o kojem se pričalo mjesecima, no čak ni na proslavi s A-liste uzvanika nije se mogla izbjeći klasična modna noćna mora. Dvije istaknute gošće, bliske slavnom paru, pojavile su se u potpuno identičnim svečanim haljinama.

Ovaj modni "blizanački" trenutak, kako su ga mediji prozvali, dogodio se između Abigail Anderson (36), najbolje prijateljice Taylor Swift još od srednjoškolskih dana, i Laure Kruk, zaručnice igrača New York Giantsa, JuJua Smith-Schustera. Obje su za najiščekivanije vjenčanje godine odabrale istu kreaciju: elegantnu haljinu brenda Sau Lee, model "Frances", čija cijena iznosi 795 američkih dolara. Riječ je o upečatljivoj toaleti bez naramenica koju odlikuje strukturirani korzet s cvjetnim vezom i dugačka, raskošna suknja od satena u bogatoj čokoladno-smeđoj boji.

Foto: BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Slučajnost ili planirani potez?

Fotografije su se brzinom munje proširile internetom. Prvotna reakcija javnosti i obožavatelja bila je zbunjenost, a ubrzo su krenule i špekulacije. Mnogi su se pitali je li riječ o haljinama za djeveruše. Teoriju je dodatno potaknula činjenica da je Abigail Anderson, koju je Swift ovjekovječila u svojoj pjesmi "Fifteen", smatrana najočitijim izborom za kumu.

Međutim, ova je teorija brzo pala u vodu. Druge bliske prijateljice pjevačice, poput manekenke Gigi Hadid (31), viđene su u potpuno drugačijim odjevnim kombinacijama. Hadid je na vjenčanje stigla odjevena u elegantnu ružičastu haljinu. Nagađanja je konačno prekinula službena potvrda iz modne kuće Christian Dior Haute Couture, koja je otkrila da par nije imao tradicionalne djeveruše i kumove. Umjesto toga, Taylorin brat Austin Swift (34) bio je njezin "Man of Honor" (muška inačica kume), dok je Travisov brat, Jason Kelce, preuzeo ulogu najboljeg čovjeka.

Foto: BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Povezanost unutar zvjezdanog kruga

Zanimljiv je i kontekst odnosa između ova dva para. Laura Kruk zaručena je za JuJua Smith-Schustera, bivšeg suigrača Travisa Kelcea iz vremena dok su obojica igrali za Kansas City Chiefse. Štoviše, Taylor i Travis navodno su pozvani i na vjenčanje Smith-Schustera i Kruk, koje je zakazano za samo tjedan dana kasnije u Kaliforniji.

Obje dame su haljinu stilizirale na svoj način. Abigail Anderson kombinirala ju je s prozirnim cipelama s platformom i decentnim zlatnim nakitom, dok se Laura Kruk odlučila za bijele salonke, malu torbicu u boji kadulje i frizuru s polupodignutom kosom. Bez obzira na modnu nezgodu, obje su izgledale besprijekorno, poštujući svečani "black-tie" kodeks odijevanja koji je vrijedio za sve goste.