Svi znaju za Monicu Lewinsky, ali ova žena ga je skoro uništila: Clinton 12 godina varao Hillary?

Bill Clinton, 42. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ušao je u Bijelu kuću 1993. godine, no njegov politički put bio je obilježen brojnim skandalima. Većina je upoznata sa slučajem Monice Lewinsky, ali malo tko se sjeća skandala koji ga je skoro koštao uloge predsjednika. Naime, tijekom predsjedničke kampanje 1992. u javnost je isplivala afera s pjevačicom i glumicom Gennifer Flowers.