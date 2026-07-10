Svi su gledali u njih: Rene Bitorajac i supruga Ana zajedno na crvenom tepihu
Rene i Ana Bitorajac jedan su od onih bračnih parova koji se rijetko zajedno pojavljuju u javnosti. Ipak, ovoga su puta zajedno stigli na 73. Pulski filmski festival, gdje su privukli pažnju okupljenih
Hrvatski glumac Rene Bitorajac (54) i njegova supruga Ana Bitorajac (41) u braku su gotovo 20 godina, no nismo navikli viđati ih zajedno u javnosti. Ove je godine na 73. Pulskom filmskom festivalu, glumac kao svoju pratnju odlučio povesti upravo nju, svoju 11 godina mlađu suprugu Anu.
Ana, po struci odgojiteljica, i Rene izrekli su sudbonosno "da" u zimu 2006. godine. Njihov sin Gabriel (20) stigao je već sljedeće godine, a tri godine kasnije obitelj je upotpunila kći Larisa (16). Ana je Renea pohvalila: 'Tata je imao glavnu mušku ulogu nagrađenu Oscarom. Nakon prvog porođaja nisam mogla zamisliti da na drugom ne bude sa mnom'
Festival je otvoren prikazijavnjem jednog od najuspješniji hrvatskih fimova 'Svadba', redatelja Igora Šeregija, u kojem Rene Bitorajac ima jednu od glavnih uloga. Osim uloge u filmu koji je srušio sve rekorde, Renea prate i brojni drugi uspješni projekti, neki od njih su serije 'Bitange i princeze' i 'Naša mala klinika', filmovi 'Metastaze' i 'Ničija zemlja', te voditeljske uloge mnogih zabavnih emisija.
Njegovim stopama krenuo je i stariji sin Gabriel, koji je trenutno student Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. U središtu medijske pozornosti našao se sredinom 2026. godine nakon što je tužio svoju bivšu školu zbog incidenta otprije dvije i pol godine, kada ga je profesor tjelesne i zdravstvene kulture udario pred cijelim razredom. Osim toga, poduzetni mladić pokrenuo je vlastiti YouTube kanal na kojem s poznatim osobama razgovara o njihovu životu i karijeri dok se zajedno voze gradom.