FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRALI POGLEDE /

Svi su gledali u njih: Rene Bitorajac i supruga Ana zajedno na crvenom tepihu

Svi su gledali u njih: Rene Bitorajac i supruga Ana zajedno na crvenom tepihu
×
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Rene i Ana Bitorajac jedan su od onih bračnih parova koji se rijetko zajedno pojavljuju u javnosti. Ipak, ovoga su puta zajedno stigli na 73. Pulski filmski festival, gdje su privukli pažnju okupljenih

10.7.2026.
9:37
Karla Pavleković
Sasa Miljevic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski glumac Rene Bitorajac (54) i njegova supruga Ana Bitorajac (41) u braku su gotovo 20 godina, no nismo navikli viđati ih zajedno u javnosti. Ove je godine na 73. Pulskom filmskom festivalu, glumac kao svoju pratnju odlučio povesti upravo nju, svoju 11 godina mlađu suprugu Anu.

Svi su gledali u njih: Rene Bitorajac i supruga Ana zajedno na crvenom tepihu
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Ana, po struci odgojiteljica, i Rene izrekli su sudbonosno "da" u zimu 2006. godine. Njihov sin Gabriel (20) stigao je već sljedeće godine, a tri godine kasnije obitelj je upotpunila kći Larisa (16). Ana je Renea pohvalila: 'Tata je imao glavnu mušku ulogu nagrađenu Oscarom. Nakon prvog porođaja nisam mogla zamisliti da na drugom ne bude sa mnom' 

Svi su gledali u njih: Rene Bitorajac i supruga Ana zajedno na crvenom tepihu
Foto: Andrej Kreutz/PIXSELL

Festival je otvoren prikazijavnjem jednog od najuspješniji hrvatskih fimova 'Svadba', redatelja Igora Šeregija, u kojem Rene Bitorajac ima jednu od glavnih uloga. Osim uloge u filmu koji je srušio sve rekorde, Renea prate i brojni drugi uspješni projekti, neki od njih su serije 'Bitange i princeze' i 'Naša mala klinika', filmovi 'Metastaze' i 'Ničija zemlja', te voditeljske uloge mnogih zabavnih emisija. 

Svi su gledali u njih: Rene Bitorajac i supruga Ana zajedno na crvenom tepihu
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Njegovim stopama krenuo je i stariji sin Gabriel, koji je trenutno student Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. U središtu medijske pozornosti našao se sredinom 2026. godine nakon što je tužio svoju bivšu školu zbog incidenta otprije dvije i pol godine, kada ga je profesor tjelesne i zdravstvene kulture udario pred cijelim razredom. Osim toga, poduzetni mladić pokrenuo je vlastiti YouTube kanal na kojem s poznatim osobama razgovara o njihovu životu i karijeri dok se zajedno voze gradom.

 
Svi su gledali u njih: Rene Bitorajac i supruga Ana zajedno na crvenom tepihu
Foto: direkt 09.07.2026.
Rene BitorajacAna BitorajacSvadbaIgor šeregiNaša Mala KlinikaBitange I PrincezeMetastazePulski Filmski FestivalPulski FestivalPula Film FestivalPula
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike