Svi su gledali u njih: Rene Bitorajac i supruga Ana zajedno na crvenom tepihu

Hrvatski glumac Rene Bitorajac (54) i njegova supruga Ana Bitorajac (41) u braku su gotovo 20 godina, no nismo navikli viđati ih zajedno u javnosti. Ove je godine na 73. Pulskom filmskom festivalu, glumac kao svoju pratnju odlučio povesti upravo nju, svoju 11 godina mlađu suprugu Anu.

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Ana, po struci odgojiteljica, i Rene izrekli su sudbonosno "da" u zimu 2006. godine. Njihov sin Gabriel (20) stigao je već sljedeće godine, a tri godine kasnije obitelj je upotpunila kći Larisa (16). Ana je Renea pohvalila: 'Tata je imao glavnu mušku ulogu nagrađenu Oscarom. Nakon prvog porođaja nisam mogla zamisliti da na drugom ne bude sa mnom'

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Festival je otvoren prikazijavnjem jednog od najuspješniji hrvatskih fimova 'Svadba', redatelja Igora Šeregija, u kojem Rene Bitorajac ima jednu od glavnih uloga. Osim uloge u filmu koji je srušio sve rekorde, Renea prate i brojni drugi uspješni projekti, neki od njih su serije 'Bitange i princeze' i 'Naša mala klinika', filmovi 'Metastaze' i 'Ničija zemlja', te voditeljske uloge mnogih zabavnih emisija.

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Njegovim stopama krenuo je i stariji sin Gabriel, koji je trenutno student Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. U središtu medijske pozornosti našao se sredinom 2026. godine nakon što je tužio svoju bivšu školu zbog incidenta otprije dvije i pol godine, kada ga je profesor tjelesne i zdravstvene kulture udario pred cijelim razredom. Osim toga, poduzetni mladić pokrenuo je vlastiti YouTube kanal na kojem s poznatim osobama razgovara o njihovu životu i karijeri dok se zajedno voze gradom.