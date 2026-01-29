Žena u kratkoj haljinici oduzimala dah na premijeri: Tko je supruga redatelja filma 'Svadba'?

Svečana premijera filma ‘Svadba’ održana je u srijedu navečer u Beogradu, u Sava Centru, gdje se okupila krema glumačke i javne scene regije. Među najzapaženijim uzvanicima bio je redatelj Igor Šeregi (42) sa suprugom Karlom Kožić, koja je sve oduševila elegantnom bijelom haljinicom, plijeneći poglede fotografa i prisutnih.

Igor i Karla svoju su ljubav okrunili prošlog ljeta, kada su se u lipnju 2025. godine vjenčali svega tjedan dana nakon završetka snimanja filma. Fitness trenerica Karla Kožić i redatelj odlučili su slavlje organizirati u Iloku, pozvavši dvjestotinjak gostiju. “Bilo je prekrasno i žao nam je bilo kad je sve završilo. Goste smo dočekivali dan prije svadbe. Željeli smo imati sve te drage ljude barem tjedan dana oko sebe,” prisjetio se Igor za Gloriju.

Upoznali se u teretani

Na vjenčanju su bili brojni prijatelji i poznate osobe iz svijeta filma i televizije, među kojima je Anđelka Stević Žugić koja je unatoč snimanju došla proslaviti nekoliko sati sa suprugom Markom, dok je kum bio direktor fotografije Tomislav Sutlar. Igor ističe da mu je najdraži trenutak bio izlazak iz crkve, kada su ih prijatelji dočekali u sportskom navijačkom izdanju, uključujući glumca Roka Sikavicu.

Karla i Igor upoznali su se preko njegove trenerice Eve Bartoš, koja je bila i njihova vjenčana kuma, u zagrebačkoj teretani. “Čim sam upoznao Karlu, bio sam impresioniran. No kod nje to nije bila ljubav na prvi pogled. Valjda je s vremenom proradio moj šarm,” prisjeća se Igor, dodajući da ga je supruga oduševila humorom, opuštenošću i zrelim pogledom na život.

Par dijeli strast prema sportu i zdravom životu, a zajedno su otvorili fitness studio na zagrebačkoj Trešnjevci, gdje nastavljaju graditi i poslovnu suradnju i zajedničke uspomene.

