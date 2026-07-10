Tri poduzetničke priče koje pokazuju da se kvaliteta i autentičnost ipak dugoročno isplate

Umjesto kratkoročnih uspjeha, fokus stavljaju na kvalitetu, održivost, odnose s ljudima i autentičnost. Upravo takve priče dolaze iz pete sezone Uplift akademije, edukativnog programa za mikro, male i srednje poduzetnike koji je 2021. pokrenuo Mastercard, a petu godinu zaredom provodi Sveučilište Algebra Bernays.

Među njima su Ivan Maljevac iz Samobora, Ana Jurković s Brača i Robert Hajdek iz Zagreba, troje poduzetnika iz različitih industrija koje povezuje isti pristup poslu: dugoročno razmišljanje, jasni standardi i želja da iza njihovih proizvoda i usluga ostane stvarno iskustvo.

Ugostiteljstvo nije samo donošenje hrane za stol, već cjelokupno iskustvo

Ivan Maljevac danas vodi Cantilly Garden u Samoboru, no njegov odnos prema ugostiteljstvu počeo se graditi još u djetinjstvu, tijekom boravaka u hotelu Therapia u Crikvenici. Upravo tamo prvi je put doživio ugostiteljstvo kao puno više od posluživanja hrane.

„Upravo tada sam shvatio da ugostiteljstvo nije puko donošenje hrane na stol, već koreografija pažnje i poštovanja“, prisjeća se Ivan.

Danas kroz svoj restoran gradi koncept koji se svjesno odmiče od „instant“ ugostiteljstva i kratkotrajnih trendova. Fokus stavlja na sezonalnost, lokalne proizvođače, čiste okuse i atmosferu zbog koje se gosti vraćaju. Posebno mu je važna edukacija mlađih generacija ugostitelja kojima pokušava prenijeti ideju da je usluga prije svega emocija, a ne samo tehnička transakcija.

Sličan pristup kvaliteti njeguje i Robert Hajdek, osnivač brenda Haby Outdoor, koji se već godinama bavi opremanjem vanjskih prostora hotela, restorana i kampova. Njegova poslovna ideja razvila se kroz iskustvo rada na terenu, gdje je primijetio koliko se često zanemaruje važnost outdoor prostora u ukupnom doživljaju gosta.

Danas kroz Haby Outdoor razvija rješenja koja spajaju funkcionalnost, dizajn i trajnost, a tržištu pristupa promišljeno i dugoročno. Iako iza sebe ima više od desetljeća iskustva, otvoreno priznaje da se tržište posljednjih godina značajno promijenilo.

„Danas treba znati komunicirati, pratiti nove navike kupaca i stalno se prilagođavati“, kaže Robert, koji budućnost vidi u održivim i modularnim rješenjima, ali i u edukaciji i savjetovanju klijenata.

„Nema mjesta za odgađanje odluka“

Velike planove za razvoj poslovanja ima i Ana Jurković, koja vodi Boutique Hotel Bol na Braču. Obiteljski hotel s vremenom je prerastao u ozbiljan poslovni sustav, a Ana je, nakon preuzimanja pune odgovornosti za vođenje hotela, fokus stavila na organizaciju, stabilnost tima i dugoročno održivo poslovanje.

„U sezonskom turizmu nema prostora za odgađanje odluka“, ističe Ana, koja je kroz godine rada naučila koliko su jasni procesi, leadership i zdrava radna atmosfera važni za kvalitetu usluge.

Jedan od najvećih izazova vidi u sezonalnosti, zbog čega Boutique Hotel Bol razvija sadržaje koji bi goste na Brač privlačili i izvan ljetnih mjeseci. Hotel već koristi solarnu energiju, surađuje s lokalnim OPG-ovima i razvija dodatne wellness, eno-gastro i sportske sadržaje.

Iako dolaze iz različitih sektora, troje poduzetnika ističe kako im je Uplift akademija pomogla u jačanju poslovnih i upravljačkih vještina te ponudila konkretna znanja primjenjiva u svakodnevnom poslovanju. Zajedničko im je i to što uspjeh ne mjere isključivo rastom i brojkama. Umjesto toga, fokusiraju se na dugoročno, na kvalitetu usluge te povjerenje gostiju i klijenata.

Ako se poželite inspirirati još ponekom pričom malih hrvatskih poduzetnika, posjetite uplift.hr.