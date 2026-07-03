Rene Bitorajac ponudio urnebesno objašnjenje za ispadanje Vatrenih s prvenstva

Poznati hrvatski glumac Rene Bitorajac na sebi svojstven, humorističan način osvrnuo se na bolno ispadanje hrvatske nogometne reprezentacije sa Svjetskog prvenstva 2026. godine. Nakon dramatičnog poraza od Portugala, Bitorajac je na svom Instagram profilu objavio video u kojem nudi satirično rješenje za buduće utakmice, a njegova je objava brzo potaknula lavinu komentara navijača.

Za sve je kriva - dlaka

U videu snimljenom na otvorenom, odjeven u dres hrvatske reprezentacije s brojem deset i svojim prezimenom na leđima, Bitorajac je iznio svoju "stručnu analizu" ključnog trenutka utakmice. Njegova teorija svodi se na jednu, naizgled bizarnu, ali u kontekstu događaja vrlo duhovitu tvrdnju: za poraz je kriva kosa jednog od naših igrača. "Obično kažemo za dlaku, sad je dlaka bila previše!" napisao je u opisu videa, aludirajući na poništeni izjednačujući pogodak Hrvatske u posljednjim trenucima susreta.

Glumac, poznat po svom humoru i autoironiji, kroz video sugerira da bi se problem zaleđa, koje je odlučilo pobjednika, mogao riješiti na radikalan način - kolektivnim brijanjem glava svih igrača. Kao dokaz svoje teze, u videu je pokazao i fotografiju Igora Matanovića, igrača koji je, prema službenom objašnjenju, bio u centru kontroverze.

U trenucima općeg razočaranja, glumac, koji je nedavno ostvario veliki uspjeh s filmom "Svadba", još je jednom pokazao kako humorom može ujediniti ljude i pretvoriti negativan događaj u priliku za zajednički smijeh i kritiku. Njegov video postao je mali ispušni ventil za sve one koji su s nevjericom gledali završetak utakmice, potvrdivši da je smijeh ponekad najbolji lijek, čak i nakon najbolnijih sportskih poraza.