Rene Bitorajac: Od nametljivog, brutalnog huligana pa do doktora u zombi apokalipsi

Sposobnost Rene Bitorajca da s jednakom uvjerljivošću utjelovi sociopatskog nasilnika, korumpiranog liječnika, simpatičnog prevaranta ili DJ-a u postapokaliptičnom svijetu, svrstava ga među najsvestranije glumce svoje generacije. Kroz likove koji funkcioniraju kao zrcalo društva, Bitorajac je postao kroničar tranzicijske stvarnosti.

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Sirova stvarnost zagrebačkog asfalta

Suradnja s redateljem Brankom Schmidtom donijela mu je neke od najupečatljivijih uloga, uronivši ga u socijalnu patologiju postratne Hrvatske. U filmu 'Metastaze' , snimljenom prema romanu Ive Balenovića, Bitorajac je maestralno odigrao Krpu - nasilnog, sirovog nogometnog huligana i ratnog veterana čiji su horizonti omeđeni stadionom, birtijom i iživljavanjem nad ženom. Film bez uljepšavanja prikazuje svakodnevicu četvorice prijatelja s margine, prožetu ovisnošću o drogama, alkoholizmom i mržnjom. Njegova brutalno realistična izvedba donijela mu je Zlatnu arenu za najbolju glavnu mušku ulogu. Kritičari su film prozvali hrvatskim 'Trainspottingom', hvaleći autentičan zagrebački žargon i beskompromisan prikaz društvenih metastaza. Bitorajac je utjelovio lik kvartovskog nasilnika čiji bijes proizlazi iz osjećaja besperspektivnosti.

Liječnik bez morala

Samo tri godine kasnije, Bitorajac i Schmidt ponovno su šokirali javnost filmom 'Ljudožder vegetarijanac' . Uloga dr. Danka Babića, beskrupuloznog ginekologa koji se bavi ilegalnim pobačajima i surađuje s kriminalnim podzemljem, potvrdila je njegov status glumca spremnog na najzahtjevnije psihološke izazove. Njegov dr. Babić je dijabolično oličenje moralnog raspada sustava, cijenjen stručnjak čije je djelovanje s druge strane zakona i etike. Za ovu samouvjerenu i precizno izvedenu ulogu, ponovno je nagrađen Zlatnom arenom u Puli.

Foto: TMDB

Komedija kao bijeg i ogledalo

Potpuno drugačiju, komičnu stranu talenta pokazao je u iznimno popularnoj televizijskoj seriji 'Naša mala klinika'. Kao dr. Veljko Kunić, šarmantni liječnik vječno u potrazi za lakom zaradom i naklonošću lijepih žena, ušao je u domove diljem zemlje i postao jedno od omiljenih TV lica. Njegova je uloga publici pružila potreban odmak, a serija je stekla kultni status. Desetak godina kasnije, okrenuo se komediji u posve drugačijem ruhu. U prvoj hrvatskoj zombi komediji 'Posljednji Srbin u Hrvatskoj' (2019.) redatelja Predraga Ličine, Bitorajac glumi DJ-a Mrkvu. Film na satiričan način propitkuje hrvatsko-srpske odnose i nacionalne stereotipe, koristeći zombi apokalipsu kao urnebesnu metaforu za društveno stanje. Bitorajčeva epizodna uloga savršeno se uklopila u apsurdni ton filma koji je ponudio svježu i originalnu perspektivu.

Foto: TMDB

Filmovi i serije s Rene Bitorajcem dostupni su na platformi Voyo.