Svi pričaju o cvjetnoj haljini koju nosi Aleksandra Prijović: Njezina cijena? Paprena!

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović (29) nakon dulje pauze na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj se jasno vidi njezin trudnički trbuh što je razveselilo njezine obožavatelje.

Za tu prigodu odjenula je kratku cvjetnu haljinu poznate modne kuće Oscar de la Renta, vrijednu 2.564 dolara. Model pod nazivom Camellia Jacquard Sleeveless Fit & Flare u nježnim nijansama roze i svijetloplave istaknuo je njezin trbuh.

Foto: Screenshot

Njezin stajling oduševio je mnoge: među prvima su srca u komentarima ostavili glazbenici Jelena Rozga, Nataša Bekvalac, MC Stojan, Goga Sekulić, Milica Todorović i mnogi drugi.

Podsjetimo, pjevačica čeka djevojčicu sa suprugom Filipom Živojinovićem, posinkom Lepe Brene, s kojim već ima sina Aleksandra.

