Sve staje kad se ona pojavi! Fatalna Penelope slavi 52. rođendan: Ovako se mijenjala kroz godine

Malo je glumica koje su s takvom lakoćom i gracioznošću prešle put od europske art-house scene do samog vrha Hollywooda kao što je to uspjelo Penélope Cruz. Rođena u predgrađu Madrida, ova svestrana umjetnica postala je prva španjolska glumica ovjenčana Oscarom, muza legendarnog Pedra Almodóvara i globalna ikona stila. Njezina karijera, duga više od tri desetljeća, priča je o predanosti, neospornom talentu i karizmi koja ne poznaje granice.

Penélope Cruz slovi I za jednu od najljepših žena svijeta. Njezin mediteranski izgled, bujna tamna kosa i izražajne oči osigurali su joj unosne ugovore s kozmetičkim i modnim divovima kao što su L'Oréal, Lancôme i Chanel, čija je dugogodišnja ambasadorica. Časopis Esquire proglasio ju je 2014. godine "najseksi ženom na svijetu", no ona je uvijek isticala da joj je od vanjskog izgleda važnija unutarnja snaga.

