Što se dogodilo sinu Marine Tucaković? Našli ga na ulici, na leđima mu zalijepljena tri flastera

Milan Radulović Laća, sin pokojne tekstospisateljice Marine Tucaković i skladatelja Aleksandra „Fute” Radulovića, preminuo je 2022. godine u Tel Avivu. U trenutku njegove smrti obdukcija nije provedena jer, prema navodima domaćih medija, piše mondo rs. njegov otac navodno nije tražio obdukciju.

Sada, četiri godine nakon smrti poznatog tekstopisca, pojavile su se nove tvrdnje o uzroku njegove smrti. Prema pisanju domaćih medija, navodi mondo.rs i riječima izvora bliskog obitelji, Laća je navodno preminuo od posljedica lijekova koje je koristio zbog jakih bolova u leđima.

Kako tvrdi dobro upućen izvor blizak obitelji, Futa je za te okolnosti navodno znao odmah, zbog čega nije želio da se obavi obdukcija.

"Laća je dugo imao ozbiljne probleme s leđima. Znam da je trpio nesnosne bolove i stalno se žalio na njih. Koristio je razne lijekove kako bi ublažio bol, no kao što to često biva, svaki lijek djeluje neko vrijeme, a potom organizam razvije toleranciju“, tvrdi izvor.

Fentanil snažan poput morfija

Dodaje kako je Laća, koji je u trenutku smrti imao tek 36 godina, posljednjih mjeseci života navodno koristio lijek protiv bolova u obliku flastera koji mu je prepisao liječnik.

"Koristio je Fentanil u obliku flastera koji se lijepi na leđa. Nisam siguran o kojem je točno lijeku riječ, ali znam da je vrlo snažan, gotovo poput morfija. U početku mu je pomagao, nije imao bolove i činilo se da mu je napokon laknulo“, ispričao je izvor upoznat s detaljima iz života pokojnog tekstopisca.

Prema njegovim riječima, s Laćom se dopisivao svega desetak dana prije njegove smrti.

"Sve je bilo u redu. Pričao mi je o planovima kada se vrati u Srbiju, uglavnom vezanima uz glazbu. Bilo mi je neobično što se toliko dugo zadržao u Tel Avivu pa sam ga pitao o tome, a on mi je rekao da su mu se jako svidjeli grad i društvo te da planira ponovno doći. Nije se žalio na bolove u leđima pa sam mislio da je s tim flasterima uspio riješiti taj problem“, tvrdi izvor.

Srčani udar

Kako dalje navodi, za okolnosti smrti doznao je tek nakon tragedije.

"Kada su ga pronašli na ulici i kada je stigla hitna pomoć, navodno su primijetili da na leđima ima tri zalijepljena flastera protiv bolova. Tada je zaključeno da je upravo to uzrok smrti jer srce nije moglo izdržati toliku dozu lijeka. Prema uputama, jedan flaster koristi se tijekom 72 sata i ne bi ih se smjelo koristiti više od toga, no on je navodno stavio tri istovremeno, što je izazvalo srčani udar ili zastoj srca“, rekao je izvor za domaće medije.

Dodaje i da je, prema njegovim saznanjima, nakon tog objašnjenja Futa smatrao da nema potrebe za obdukcijom ako je uzrok smrti već poznat.

Podsjetimo, nakon smrti Milana Radulovića Laće 2022. godine u javnosti se pojavilo nekoliko verzija događaja o tome kako je preminuo u Tel Avivu te tko je i kada prijavio njegov nestanak. Sin Marine Tucaković pronađen je bez svijesti na ulici, nakon čega je potvrđena njegova smrt.

