TUŽAN PRIZOR /

Na dan kad bi Marini Tucaković bio rođendan, njezin grob je zapušten: Evo gdje joj je muž

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Futa nije želio govoriti o privatnom životu niti o nagađanjima da je nakon Marinine smrti započeo novu vezu

10.11.2025.
9:17
Matea Bahovec
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Na dan kada bi legendarna srpska autorica Marina Tucaković navršila 72 godine, novinarske ekipe nekih srpskih medija obišle su njezin grob. Prizor koji su zatekle ih je iznenadio, piše Kurir. Naime, Marinino počivalište prekrila je trava, tegle za cvijeće su bile prevrnute, a uvelo cvijeće svjedočilo je da na grob već neko vrijeme nitko nije dolazio. Vijenac s njezinim imenom bio je izblijedio, a spomenik je djelovao zapušteno i prepušteno vremenu. Snimku možete pogledati ovdje

Foto: Antonio Ahel/pixsell

U opuštenom izdanju šetao psa

Istog jutra, nedaleko od obiteljskog stana na Vračaru, fotografi su zabilježili i Marinina supruga, kompozitora Aleksandra Radulovića Futu. U opuštenom izdanju, sa psom na povodcu, Futa je prolazio ulicama Crvenog krsta, u ljubičastoj majici i žutom prsluku, skrivajući pogled iza tamnih sunčanih naočala. Nije poznato je li kasnije toga dana posjetio grob svoje supruge i sina, no prizor s groblja potaknuo je brojne komentare o zapuštenosti mjesta na kojem počivaju njegovi najbliži.

U nedavnom intervjuu, Futa nije želio govoriti o privatnom životu niti o nagađanjima da je nakon Marinine smrti započeo novu vezu. "To su osobne stvari o kojima nikada ne pričam. Neka drugi govore što žele, ja znam što mislim. Nemam što ni potvrditi ni demantirati, jednostavno se time ne želim baviti" rekao je za Pink.

Nagađanja o njegovom ljubavnom statusu

Kompozitor Aleksandar Radulović Futa u vezi je s Nadicom Mutavdžić koja je u listopadu objavila njihovu zajedničku fotografiju, pisao je portal Mondo, kada se par pojavio na proslavi rođendana Željka Samardžića, a upravo je s te zabave Nadica podijelila njihovu prvu zajedničku fotografiju na društvenim mrežama, odnosno Instagramu koji je otvoren samo za pratitelje.

Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Prema napisima tog medija, Nadica živi u Vrnjačkoj Banji, gdje je često viđaju u šetnji s Futom. Vlasnica je kozmetičkog salona i bavi se trajnim šminkanjem, odnosno trajnim iscrtavanjem obrva.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme čeka u novom tjednu

Marina TucakovićAleksandar Radulović FutaGrobVeza
