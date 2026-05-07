Bez pompe krenulo snimanje serije: Futa otkrio da je 'ovo nešto drugačije'

U tajnosti i bez velike medijske pompe započelo je snimanje nove serije "Marina i Futa". Riječ je o seriji koja će pratiti život poznate tekstospisateljice Marina Tucaković i skladatelja Aleksandar Radulović Futa, a radnja je smještena u 1980-ih.

Njihov odnos bio je već prikazan u uspješnom filmu „Nedelja“ o životu Džej Ramadanovski. Ulogu Marine ponovno će igrati glumica Milica Janevski (39), a glumac koji će utjeloviti Futu se još uvijek drži u tajnosti, iako se spominje i Zlatan Vidović (42).

'Ovo je nešto drugačije...'

"Ne bih još davao izjave, još je prerano. Kontaktirali su me iz produkcije i upoznat sam s projektom, ali ne bih želio iznositi detalje dok za to ne dođe vrijeme. Nakon filma "Nedelja" zvali su me za razne projekte i nisam pristao. Ovo je ipak nešto drugo i radije bih pričekao još neko vrijeme prije nego što o tome govorim”, rekao je Futa za Kurir.

Serija će prikazati i širi kontekst glazbene scene bivše Jugoslavije, od 1980-ih pa sve do 1990-ih, uključujući raspad sustava, ratna zbivanja i pojavu turbo-folka. U tom razdoblju, Marina i Futa bile su ključne figure koje su oblikovale zvuk cijele jedne epohe te lansirale brojne glazbene zvijezde.

Potpisuje više od 4.000 pjesama

Marina Tucaković rođena je 4. studenoga 1953. godine u Beogradu, a s 19 godina krenula je pisati stihove za pjesme. Svoju je karijeru službeno započela suradnjom s grupom „Dag”, za koju je 1973. godine napisala pjesmu "Smiljana".

Njezin potpis stoji na više od 4.000 pjesama koje su obilježile glazbenu scenu Balkana. Njezine stihove izvodile su velike zvijezde poput Zdravka Čolića, Slađane Milošević, Lepe Brene, Gorana Bregovića, grupe "Magazin", Željka Joksimovića, Cece Ražnatović i mnogih drugih.

Smatra se jednom od najutjecajnijih autorica regionalne estrade, stvarala je nove zvijezde i pomagala već postojećima da još više zasjaju. Marina je preminula 19. rujna 2021. godine u Beogradu nakon teške bolesti, a godinu dana kasnije iznenada je preminuo i njezin mlađi sin, Milan „Laća” Radulović.

