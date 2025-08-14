Slovenski premijer uskoro će stati na 'ludi kamen'? Već je tri godine u vezi s prelijepom Tinom

Čini se da slovenski premijer Robert Golob sprema veliki korak u privatnom životu. Prema neslužbenim, ali pouzdanim informacijama, on i njegova partnerica Tina Gaber trebali bi početkom rujna, najvjerojatnije 6. rujna, izgovoriti sudbonosno “da”. Time bi svoju otprilike trogodišnju vezu okrunili brakom, piše 24ur.

Kako doznajemo, par će vjenčati jedan od najbližih Golobovih političkih suradnika – ljubljanski gradonačelnik Zoran Janković. Informaciju smo provjerili i kod premijera, no iz njegova ureda zasad nema službene potvrde.

Tinu Gaber u bijeloj haljini javnost je već imala prilike vidjeti, uključujući i u veljači 2023., kada ju je Golob prvi put predstavio javnosti na jednoj proslavi. No, ovog rujna takva scena mogla bi imati puno dublje značenje – a bijela haljina mogla bi biti prava vjenčanica.

O planovima za svadbu nagađalo se još u proljeće, no čini se da je ovaj put riječ o stvarnim pripremama. Nekoliko nepovezanih izvora, koji su već primili pozivnice, potvrdilo nam je da se vjenčanje planira upravo prve subote u rujnu. Među pozvanima je, osim kao gosta, i matičar – sam Janković, blizak i s Golobom i s Gaber.

Par je do sada vješto skrivao svoje planove. Gaber, inače vrlo aktivna na društvenim mrežama, nikada nije javno pokazala zaručnički prsten. Ipak, jedan video iz prosinca prošle godine potaknuo je nagađanja. Na snimci sa svečanog otvorenja obnovljene katedrale Notre-Dame u Parizu, francuski predsjednik Emmanuel Macron navodno je upitao Gaber: “Jeste li rekli ‘da’?”, na što je ona odgovorila: “Da, rekla sam ‘da’.”

Sam premijer još je prije dvije godine, upitan o mogućem vjenčanju, poručio: “Kad dođe vrijeme, vjerojatno ću o tome pričati… prije ili kasnije ćemo doći do toga.” U njihovom krugu, kažu izvori, nikada nije bilo pitanje hoće li, nego kada će se vjenčati.

Dodatni mig stigao je u travnju, kada je Gaber na Instagramu podijelila video s vjenčanja svoje najbolje prijateljice. U komentarima je dugogodišnja prijateljica Pina Weisseisen, savjetnica u uredu premijerke, napisala: “Sljedeća je tvoja.”

Ako se nagađanja pokažu točnima, slovenski politički vrh početkom rujna očekuje događaj koji će, barem na jedan dan, zasjeniti i političke teme.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li hrvatski turizam došao do krajnjih granica? Provjerili smo cijene uoči zadnjeg udarnog vikenda