Slavna američka komičarka oduševljena Hrvatskom: 'Ovo je bilo nevjerojatno putovanje'

Američka komičarka, autorica i aktivistica Chelsea Handler (51) odlučila je uzeti predah od užurbane svakodnevice i napuniti baterije na hrvatskoj obali. Svoje oduševljenje ljepotama Hrvatske podijelila je s milijunima pratitelja na Instagramu, objavivši niz fotografija i videozapisa sa svog ljetovanja na Hvaru.

Od slapova do glamuroznog Hvara

"Hrvatska je bila tako prekrasna", započela je Handler svoju objavu, a njezina bogata fotogalerija to i dokazuje. Pratitelje je provela kroz idilične prizore slapova, gdje je uživala u jedinstvenom gastronomskom iskustvu, ručku za drvenim stolovima postavljenim u osvježavajućem potoku. Ova neobična scena, karakteristična za područja poput Nacionalnog parka Krka, otkrila je opuštenu stranu komičarke.

Osim prirodnih ljepota, Handler je istraživala i kamene ulice Hvara, pozirajući s osmijehom ispred starih drvenih vrata i na povijesnim stubištima. Sudeći prema fotografijama, odmor je bio ispunjen aktivnostima. Viđena je kako se smije na brodu, vozi jet-ski i opušta se na plutajućoj platformi s prijateljicama. Jedan od komentara ispod objave otkrio je da joj je društvo pravila i slavna glumica Brooke Shields (61). Njezino putovanje nije prošlo nezapaženo ni među domaćim pratiteljima. "Drago mi je da si posjetila moju domovinu", samo je jedan od brojnih komentara dobrodošlice Hrvata koji su s oduševljenjem pratili njezinu avanturu.

Zaslužena pauza od 'dobre borbe'

"Trebao mi je TIME OUT", napisala je Handler, objašnjavajući da je putovanje bilo prijeko potrebno. Ipak, odmah je dala do znanja da se uskoro vraća svojim obvezama, najavivši da će "nastaviti dobru borbu". Ova referenca izravno se odnosi na njezin glasan politički aktivizam. Handler, koja se proslavila kao voditeljica popularnog talk showa "Chelsea Lately" i kao autorica šest bestselera New York Timesa, posljednjih je godina postala jedna od istaknutijih javnih osoba koje se zalažu za prava žena i kritiziraju političke odluke, posebice one donesene za vrijeme mandata Donalda Trumpa (80).