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Legendarni as doživio kaos u boksu: Hamilton zbog pogrešnog signala umalo ozlijedio mehaničara

Legendarni as doživio kaos u boksu: Hamilton zbog pogrešnog signala umalo ozlijedio mehaničara
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Foto: ANP/Sipa USA/Profimedia

U 20. krugu Hamilton je otišao u boks na promjenu guma, no njegov izlazak zamalo je završio ozbiljnim incidentom

19.7.2026.
17:11
Sportski.net
ANP/Sipa USA/Profimedia
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Na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps u Belgiji vožena je deseta utrka ovogodišnjeg prvenstva Formule 1, a uzbudljivih trenutaka nije nedostajalo od samog starta.

Kimi Antonelli krenuo je s pole positiona i odmah dobio veliku pomoć u borbi za vrh prvenstva. Već u prvom krugu došlo je do kontakta između bivših kolega u Mercedesu, Lewisa Hamiltona i Georgea Russella. Njihov dvoboj završio je loše za Russella, koji je izletio sa staze i ostao zaglavljen u šljunku, zbog čega je morao završiti utrku prije vremena.

Hamilton je uspio nastaviti, ali nije prošao bez posljedica. Suci su ga kaznili s pet sekundi zbog incidenta s bivšim momčadskim kolegom, a problemi za sedmerostrukog svjetskog prvaka nastavili su se i kasnije tijekom utrke.

U 20. krugu Hamilton je otišao u boks na promjenu guma, no njegov izlazak zamalo je završio ozbiljnim incidentom. Britanac je dobio signal za napuštanje boksa nakon zelenog svjetla, ali jedan od Ferrarijevih mehaničara još se uvijek nalazio ispred desnog prednjeg kotača i radio na bolidu.

Prilikom izlaska iz boksa Hamilton je lagano udario kotačem mehaničara, no srećom sve je prošlo bez težih posljedica. Situacija je još jednom pokazala koliko je svaki trenutak u boksu kritičan i koliko mala pogreška može dovesti do velikog problema u svijetu Formule 1.

Hamilton je tako, nakon turbulentnog početka utrke, morao nadoknađivati izgubljeno vrijeme i boriti se za što bolji rezultat u Spa da bi na koncu završio na četvrtom mjestu.

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