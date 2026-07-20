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JUDIT POLGÁR /

Mađarska će imati predsjednicu! 'Ona je desetljećima sinonim za talent i upornost'

Mađarska će imati predsjednicu! 'Ona je desetljećima sinonim za talent i upornost'
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Foto: Jesse Grant/Getty images/Profimedia

Magyar je na Facebooku rekao da planira sastati se s 49-godišnjakinjom u ponedjeljak i nada se da će mu učiniti 'veliku čast' i prihvatiti nominaciju za predsjednicu

20.7.2026.
8:58
Hina
Jesse Grant/Getty images/Profimedia
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Mađarski premijer Peter Magyar objavio je u nedjelju da će planira nominirati bivše šahovsko čudo od djeteta Judit Polgár za predsjednicu zemlje nakon što je to mjesto ostalo upražnjeno smjenom Tamasa Sulyoka.

Magyar je na Facebooku rekao da planira sastati se s 49-godišnjakinjom u ponedjeljak i nada se da će mu učiniti "veliku čast" i prihvatiti nominaciju za predsjednicu.

Predsjednička dužnost upražnjena je nakon što je parlament smijenio Sulyoka, političkog saveznika bivšeg premijera Viktora Orbána, koji je u travnju izgubio izbore.

Mađarskog predsjednika bira parlament, gdje Magyarova stranka Tisza ima dvotrećinsku većinu. "Desetljećima je ime Judit Polgár sinonim za talent i upornost", rekao je Magyar.

Vrhunska šahistica

Dodao je da je 26 godina zaredom bila na vrhu svjetske ljestvice žena, a istovremeno se nalazila među 10 najboljih igračica svijeta.

Polgár je višestruka osvajačica zlatne medalje na Šahovskoj olimpijadi. Povukla se iz natjecateljskog šaha prije više od desetljeća, ali je ostala aktivna u promicanju igre. Kroz svoju zakladu također podržava obrazovanje i jednake mogućnosti. Prije nije obnašala političku dužnost.

MađarskaPeter MagyarJudit Polgár
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