Mini haljine i duge noge pokorile središte grada: Za ovim ljepoticama se okretao cijeli Zagreb

Iako su oblaci prekrili grad, zagrebačka špica ponovno je bila mjesto gdje se susreću osobnost i zanimljive modne kombinacije. Umjesto da odustanu od izlaska, brojne dame iskoristile su tmurni dan za pokazivanje sjajnih ljetnih izdanja. Lepršave haljine, upečatljivi modni detalji, zanimljivi krojevi i pomno složene kombinacije dokazali su da i kišno vrijeme može biti savršena kulisa za dobar street style, a posebno upečatljive bile su ljepotice koje su gradom prošetale u mini haljinama i hlačicama čime su dodatno naglasile vitke linije i duge noge.

Kako je točno izgledala zagrebačka špica ovog vikenda, pogledajte u našoj galeriji.