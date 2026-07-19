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Mini haljine i duge noge pokorile središte grada: Za ovim ljepoticama se okretao cijeli Zagreb

Mini haljine i duge noge pokorile središte grada: Za ovim ljepoticama se okretao cijeli Zagreb
Foto: Pavao Bobinac (Dosadni Fotograf)/Ekskluzivno za Žena.hr
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Iako su oblaci prekrili grad, zagrebačka špica ponovno je bila mjesto gdje se susreću osobnost i zanimljive modne kombinacije. Umjesto da odustanu od izlaska, brojne dame iskoristile su tmurni dan za pokazivanje sjajnih ljetnih izdanja. Lepršave haljine, upečatljivi modni detalji, zanimljivi krojevi i pomno složene kombinacije dokazali su da i kišno vrijeme može biti savršena kulisa za dobar street style, a posebno upečatljive bile su ljepotice koje su gradom prošetale u mini haljinama i hlačicama čime su dodatno naglasile vitke linije i duge noge.

Kako je točno izgledala zagrebačka špica ovog vikenda, pogledajte u našoj galeriji. 

19.7.2026.
16:51
Hot.hr
Pavao Bobinac (Dosadni Fotograf)/Ekskluzivno za Žena.hr
ZagrebšpicaZagrebačka špica
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