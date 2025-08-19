Skandal u zadarskom noćnom klubu: Srpski reper prekinuo nastup i nasrnuo na fana

Srpski reper Đorđe Bibić Biba sinoć je nastupao u Zadru gdje je došlo do sukoba s jednim mladićem iz publike. Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi kako je Biba u jednom trenutku prekinuo nastup i preko mikrofona se počeo svađati s mladićem koji mu je, prema komentarima ispod videa, nešto dobacivao.

„Dođi sad pi****e mala, dođi... Dođi sad na binu, dođi ovamo. Dođi, šta ti je, šta si se uplašio sad? Pa nećemo ti ništa. Što ti je, šta si se u***o?“, vikao je Biba. Nastavio je i dalje: „Nisam ti ja debil, aj sad izađi vani ili dođi ovdje. Hoćeš doći, hoćeš da doći ovdje, je’l? Dođi, dođi...“ U tom trenutku prema mladiću je krenulo i osiguranje.

Foto: Tiktok/screenshot

Ovaj reper je nedavno na društvenim mrežama objavio da je imao neugodnu situaciju u jednom klubu u Umagu, gdje ga je, kako tvrdi, uvrijedio vlasnik kluba. „Umag, oprostite što nisam ostao na slikanju. Gazda kluba imao je neumjesne i uvredljive komentare u vezi s mojom nacionalnošću. Neću više pjevati u ovom klubu. Hvala svima koji su bili“, napisao je tada Đorđe.

