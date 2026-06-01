Schumacher oženio 14 godina mlađeg partnera: Prije svadbe došlo je do preprike oko faceliftinga

Bivši vozač Formule 1, Ralf Schumacher (50), brat Michaela Schumachera uplovio je u bračnu luku s partnerom Étienneom Bousquet-Cassagneom (36) na ceremoniji u St. Tropezu, 19 mjeseci nakon što je javno otkrio da je gay, piše Daily Mail.

Ceremonija je održana u subotu u gradskoj vijećnici St. Tropeza, gdje par posjeduje kuću. Ralf i Étienne stigli su odjeveni u identična tamnoplava odijela s bijelim košuljama i svijetloplavim kravatama. Slavlju se pridružilo 110 uzvanika s posebnim kodeksom odijevanja. Cijeli događaj bio je vrhunac četverodijelne dokumentarne serije "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" ("Ralf i Etienne: Kažemo da"), emitirane na njemačkom Skyju, koja je gledateljima prenosila svaki korak priprema.

Foto: Franz Chavaroche/Bestimage/Profimedia

Estetski zahvat koji je podijelio mišljenja

Upravo je jedan detalj iz priprema, prikazan u seriji, izazvao najviše pozornosti. Étienne Bousquet-Cassagne, poduzetnik i bivši političar, odlučio se podvrgnuti faceliftingu uoči velikog dana. Njegov četrnaest godina stariji partner nijekrio da se ne slaže s tim.

"Bio sam protiv toga", iskreno je priznao Schumacher pred kamerama. "To nije potrebno. Lijepo je stariti zajedno."

Međutim, Étienne je objasnio kako nikada nije bio u potpunosti zadovoljan svojim izgledom te je ustrajao u odluci. Za Ralfa je sama pomisao na bolnice i medicinske procedure, kako je otkrio, vrlo bolna i vraća ga u teške trenutke povezane s obiteljskim tragedijama. Iako nije izravno spomenuo, mnogi su njegove riječi protumačili kao aluziju na stravičnu skijašku nesreću njegova brata, sedmerostrukog prvaka Formule 1 Michaela Schumachera (57), koji od 2013. živi daleko od očiju javnosti.

Foto: Franz Chavaroche/Bestimage/Profimedia

Podrška sina i poruke bivše supruge

Važnu ulogu na vjenčanju imao je i Ralfov sin iz prvog braka, 24-godišnji David Schumacher (24), koji je preuzeo ulogu kuma. U seriji je priznao koliko bi ga razočaralo da je zbog trkaćeg rasporeda morao propustiti očev veliki dan, duhovito dodavši kako se "nada da je ovo tatin posljednji brak". Njegova podrška u oštrom je kontrastu s turbulentnom prošlošću Ralfovog prvog braka s Corom Schumacher (49). Njihov brak trajao je trinaest godina, a završio je 2015. burnim razvodom popraćenim javnim prepirkama oko imovine. Cora je izražavala gorčinu, tvrdeći da je "potratila najbolje godine", a u jednom je trenutku čak i spalila vjenčanicu. Ipak, vrijeme je, čini se, zaliječilo rane, jer je nakon objave zaruka iznenadila javnost porukom pomirenja, čestitavši bivšem suprugu i njegovom partneru.

Foto: Franz Chavaroche/Bestimage/Profimedia