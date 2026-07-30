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Mnogi su je primijetili u Veloj Luci: Thompsonova Sandra sjedila odmah iza Oliverove obitelji

Mnogi su je primijetili u Veloj Luci: Thompsonova Sandra sjedila odmah iza Oliverove obitelji
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Uz Oliverovu obitelj i prijatelje, među publikom su bila i brojna poznata lica iz javnog života

30.7.2026.
8:36
Hot.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Sandra Perković, supruga Marka Perkovića Thompsona (59), bila je među tisućama ljudi koji su u srijedu navečer u Veloj Luci prisustvovali završnom koncertu manifestacije Trag u beskraju, posvećene neprežaljenom Oliveru Dragojeviću. Smjestila se u drugom redu, odmah iza članova Oliverove obitelji, te zajedno s okupljenima odala počast jednom od najvećih hrvatskih glazbenika.

Mnogi su je primijetili u Veloj Luci: Thompsonova Sandra sjedila odmah iza Oliverove obitelji
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

No, njezin dolazak u Velu Luku nije bio rezerviran samo za završnu večer. Sandra je i ove godine sudjelovala u tradicionalnoj plovidbi trajektom iz Splita prema Veloj Luci, koja je postala jedan od zaštitnih znakova manifestacije. Tijekom putovanja putnici su zajednički pjevali Oliverove bezvremenske hitove, stvarajući emotivnu atmosferu koja svake godine privlači brojne obožavatelje.

Godinama već dolazi na manifestaciju

Zbog jakog juga i najavljene kiše ovogodišnji glazbeni program na trajektu premješten je s vanjske palube u brodski salon, no vremenske prilike nisu umanjile raspoloženje. Naprotiv, pjesma i zajedništvo obilježili su cijelu plovidbu, a među onima koji su uživali u glazbi bila je i Sandra Perković, koja je već godinama redovita sudionica ovog posebnog putovanja.

Završni koncert manifestacije ponovno je ispunio središte Vele Luke i okupio desetke tisuća ljudi. Uz Oliverovu obitelj i prijatelje, među publikom su bila i brojna poznata lica iz javnog života, koja su zajedno s publikom još jednom pokazala koliko je nasljeđe Olivera Dragojevića i dalje snažno i neizbrisivo u srcima njegovih obožavatelja.

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