Sandra Bagarić oduševila privatnim detaljem, fanovi poručili: 'S gaćicama ili bez, dama si uvijek'

Domaća operna pjevačica Sandra Bagarić (51) rijetko priča o svom privatnom životu. No, nedavno je na Instagramu pokazala svoju najdražu odjeću – bijelu majicu koja ima čak 26 godina!

Kako je objasnila u svojoj objavi, ta majica nosi posebne uspomene i puno joj znači: "Kad bi majice mogle pričati. Ova je stara 26 godina i sinonim je sreće, odmora i spokoja u duši. Moja su dva sina rasla u njoj. Najdraži odjevni komad nije mi ni jedna moja koncertna haljina, već ova majica."

Ubrzo je prikupila brojne pozitivne komentare pri čemu su je mnogi obožavatelji počastili lijepim riječima.

"I sama imam takav odjevni predmet koji ne mogu objasniti drugima, ali samo meni izmamljuje osmijeh i sreću","Ti si dama uvijek. U haljini ili sretnoj majici, sa gaćicama ili bez, nije važno. Ti si pravi primjer prirodne ljepote, unutarnje i vanjske. Dama si uvijek bila i ostala. Sve ti cvitalo, draga Sandra.", samo su neki od komentara.

Foto: Boris Scitar/pixsell

Podsjetimo, Sandra je nedavno također svoje obožavatelje oduševila fotografijama iz Istre u društvu supruga Darka Domitrovića (61) pri čemu je i tada prikupila brojne pozitivne komentare.

