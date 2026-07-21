FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OPROŠTAJ OD 'MAZALA' /

Prijatelji i kolege tuguju nakon smrti Damira Šabana: 'Baš sam tužna. Sve više ljudi odlazi'

Prijatelji i kolege tuguju nakon smrti Damira Šabana: 'Baš sam tužna. Sve više ljudi odlazi'
×
Foto: Borna Filic/PIXSELL

Nakon vijesti o smrti glumca Damira Šabana, emotivno se oprostili bliski suradnici

21.7.2026.
18:34
Hot.hr
Borna Filic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Damir Šaban, glumac poznat po ulozi Mazala Vrageca u seriji „Smogovci“, preminuo je u utorak u dobi od 68 godina. Po dosad dostupnim informacijama, glumcu je pozlilo u ulici zagrebačkog kvarta Trešnjevke. Njegov odlazak prokomentirala je i glumica te njegova kolegica Višnja Babić (64).

 

Prijatelji i kolege tuguju nakon smrti Damira Šabana: 'Baš sam tužna. Sve više ljudi odlazi'
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

'Hrvatski Romeo i Julija'

Babić je u seriji utjelovila Dunju, koja je imala veliku ljubavnu priču upravo s Mazalom, likom kojeg je utjelovio Šaban. Glumački par ostao je u odličnim odnosima i nakon završetka serije, a glumica je sada prokomentirala kako se osjeća nakon vijesti. 

„Čula sam, baš sam tužna. Sve više ljudi odlazi. Mi glumci iz ‘Smogovaca’ smo ostali i dalje dobri, u kontaktu, i to ne samo kad bismo radili neke akcije za Dinamo ili zagrebački ZOO. Nalazili bismo se, družili...“, ispričala je Višnja Babić za 24sata.

Poznatom glumcu rođak je bio Davorin Bogović (66), prvi pjevač Prljavog kazališta, koji je također dao izjavu za 24sata: „Ne mogu vjerovati, ne mogu doći sebi otkad su mi javili. Nezaboravne su bile te naše predstave, odigrali smo je više od 500 puta, bili na gostovanjima po cijeloj Europi, po Rusiji... Baš mi je teško, otišao je premlad.“

Predstava koju spominje posvećena je A. G. Matošu, a sam je Šaban pričao kako su ga nakon predstave znali ljudi pitali je li dodavao neke dijelove s obzirom na to da se neke stvari nisu gotovo promijenile stotinu godina. Glumcu je karijeru najviše obilježila ranije spomenuta serija „Smogovci“, koja je ostavila neizbrisiv trag u hrvatskoj televizijskoj povijesti.

 

SmogovciVišnja BabićDavorin Bogović
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike