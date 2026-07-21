Prijatelji i kolege tuguju nakon smrti Damira Šabana: 'Baš sam tužna. Sve više ljudi odlazi'

Damir Šaban, glumac poznat po ulozi Mazala Vrageca u seriji „Smogovci“, preminuo je u utorak u dobi od 68 godina. Po dosad dostupnim informacijama, glumcu je pozlilo u ulici zagrebačkog kvarta Trešnjevke. Njegov odlazak prokomentirala je i glumica te njegova kolegica Višnja Babić (64).

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

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Babić je u seriji utjelovila Dunju, koja je imala veliku ljubavnu priču upravo s Mazalom, likom kojeg je utjelovio Šaban. Glumački par ostao je u odličnim odnosima i nakon završetka serije, a glumica je sada prokomentirala kako se osjeća nakon vijesti.

„Čula sam, baš sam tužna. Sve više ljudi odlazi. Mi glumci iz ‘Smogovaca’ smo ostali i dalje dobri, u kontaktu, i to ne samo kad bismo radili neke akcije za Dinamo ili zagrebački ZOO. Nalazili bismo se, družili...“, ispričala je Višnja Babić za 24sata.

Poznatom glumcu rođak je bio Davorin Bogović (66), prvi pjevač Prljavog kazališta, koji je također dao izjavu za 24sata: „Ne mogu vjerovati, ne mogu doći sebi otkad su mi javili. Nezaboravne su bile te naše predstave, odigrali smo je više od 500 puta, bili na gostovanjima po cijeloj Europi, po Rusiji... Baš mi je teško, otišao je premlad.“

Predstava koju spominje posvećena je A. G. Matošu, a sam je Šaban pričao kako su ga nakon predstave znali ljudi pitali je li dodavao neke dijelove s obzirom na to da se neke stvari nisu gotovo promijenile stotinu godina. Glumcu je karijeru najviše obilježila ranije spomenuta serija „Smogovci“, koja je ostavila neizbrisiv trag u hrvatskoj televizijskoj povijesti.