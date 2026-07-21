FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIVUKAO PAŽNJU /

Jeste li primijetili što je navijač Dinama radio na stadionu?

Zanimljiva scena na utakmici Thun - Dinamo

21.7.2026.
21:28
Maj Gašparac
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Dinamo u Švicarskoj na utakmici 2. pretkola Lige prvaka prati puno njihovih najvatrenijih navijača, Bad Blue Boysa, koji su najglasnija podrška Plavima, a na tribini je snimljena i jedna zanimljiva scena.

U fokusu je bio jedan navijač Dinama koji je prije početka drugog poluvremena skidao jednu naljepnicu koja je bila zalijepljena na zidu. 

Koliko se može zaključiti iz videozapisa, ta naljepnica koja mu je očito jako smetala bila je naljepnica švicarsog kluba Young Boys.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr. 

DinamoThunLiga PrvakaBad Blue Boys
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike