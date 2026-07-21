Jeste li primijetili što je navijač Dinama radio na stadionu?

Dinamo u Švicarskoj na utakmici 2. pretkola Lige prvaka prati puno njihovih najvatrenijih navijača, Bad Blue Boysa, koji su najglasnija podrška Plavima, a na tribini je snimljena i jedna zanimljiva scena.

U fokusu je bio jedan navijač Dinama koji je prije početka drugog poluvremena skidao jednu naljepnicu koja je bila zalijepljena na zidu.

Koliko se može zaključiti iz videozapisa, ta naljepnica koja mu je očito jako smetala bila je naljepnica švicarsog kluba Young Boys.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.