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OBITELJSKA IDILA /

Franka i Vedran Ćorluka slave 8 godina braka: Dirljivom objavom raznježila pratitelje

Franka i Vedran Ćorluka slave 8 godina braka: Dirljivom objavom raznježila pratitelje
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Popularni domaći par se prisjetio svojih početaka i zajedničkih trenutaka uz obitelj u Istri

21.7.2026.
21:23
Hot.hr
Davor Puklavec/PIXSELL
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Pjevačica Franka Batelić (34) i proslavljeni bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ćorluka (40) obilježili su osmu godišnjicu braka. Poseban povod Franka je podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu, objavivši dirljivu obiteljsku fotografiju nastalu na njihovom imanju u Istri. Uz objavu je stavila samo jednostavan broj osam uz motiv srca, istaknuvši kako se osjeća.

 

Franka i Vedran Ćorluka slave 8 godina braka: Dirljivom objavom raznježila pratitelje
Foto: Instagram/Screenshot

Ljubav koja traje 14 godina

Njihova ljubavna priča započela je još u ljeto 2012. godine, kada su se upoznali na popularnom Zrću. Nakon šest godina veze, u srpnju 2018. godine izrekli su sudbonosno "da" u crkvi u Istri, nedugo nakon što se Vedran vratio s velikog uspjeha na Svjetskom prvenstvu. Zajedno imaju dvoje djece, u siječnju 2020. rodio im se sin Viktor, dok je u studenom 2022. obitelj postala bogatija za kćerkicu Gretu.

Osim što uživaju u obiteljskom životu, poznati supružnici i dalje rado odvajaju vrijeme za zajedničke trenutke i putovanja. Nedavno su tako posjetili Veneciju, odakle se Ćorluka javio nizom opuštenih fotografija. Uz osmijeh je pohvalio Franku kao svoju osobnu fotografkinju, potvrđujući da su i nakon svih ovih godina jednako povezani kao i na samom početku.

 

Franka BatelićVedran ćorlukaGodišnjica Braka
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