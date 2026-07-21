Franka i Vedran Ćorluka slave 8 godina braka: Dirljivom objavom raznježila pratitelje

Pjevačica Franka Batelić (34) i proslavljeni bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ćorluka (40) obilježili su osmu godišnjicu braka. Poseban povod Franka je podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu, objavivši dirljivu obiteljsku fotografiju nastalu na njihovom imanju u Istri. Uz objavu je stavila samo jednostavan broj osam uz motiv srca, istaknuvši kako se osjeća.

Foto: Instagram/Screenshot

Ljubav koja traje 14 godina

Njihova ljubavna priča započela je još u ljeto 2012. godine, kada su se upoznali na popularnom Zrću. Nakon šest godina veze, u srpnju 2018. godine izrekli su sudbonosno "da" u crkvi u Istri, nedugo nakon što se Vedran vratio s velikog uspjeha na Svjetskom prvenstvu. Zajedno imaju dvoje djece, u siječnju 2020. rodio im se sin Viktor, dok je u studenom 2022. obitelj postala bogatija za kćerkicu Gretu.

Osim što uživaju u obiteljskom životu, poznati supružnici i dalje rado odvajaju vrijeme za zajedničke trenutke i putovanja. Nedavno su tako posjetili Veneciju, odakle se Ćorluka javio nizom opuštenih fotografija. Uz osmijeh je pohvalio Franku kao svoju osobnu fotografkinju, potvrđujući da su i nakon svih ovih godina jednako povezani kao i na samom početku.