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OBITELJSKI TRENUCI /

Vedran Ćorluka raznježio pratitelje preslatkom objavom sa kćeri: 'Tatina mezimica'

Vedran Ćorluka raznježio pratitelje preslatkom objavom sa kćeri: 'Tatina mezimica'
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon uzbuđenja na Svjetskom prvenstvu, bivši Vatreni raznježio je pratitelje rijetkom snimkom iz šetnje s kćerkicom Gretom

9.7.2026.
17:28
Hot.hr
Igor Kralj/PIXSELL
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Bivši hrvatski reprezentativac i član stručnog stožera reprezentacije Vedran Ćorluka (40) oduševio je pratitelje na društvenim mrežama nakon napornog razdoblja na Svjetskom prvenstvu. Odlučio je pokazati kako provodi vrijeme s obitelji i podijelio rijedak i dirljiv trenutak na svom Instagram profilu.

Obiteljski odmor u Istri

Ćorluka je na svom Instagram profilu objavio snimku koja je odmah privukla puno pažnje. Na videu se vidi kako nosi svoju kćer Gretu u šetnji kroz Labin. Snimku je prvo podijelila njegova supruga Franka Batelić (34), koja je uz video napisala: „Tatin priljepak“.

 

Vedran Ćorluka raznježio pratitelje preslatkom objavom sa kćeri: 'Tatina mezimica'
Foto: Instagram/Screenshot

 

Nakon završetka poslovnih obaveza, bivši nogometaš pohvalio se kako uživa s obitelji, a već je više puta dosad naglasio kako mu je obitelj uvijek najveći prioritet. Supružnici inače ne vole objavljivati djecu na društvene mreže te im uvijek štite privatnost, zbog čega je ova objava rijedak uvid u njihov privatni život.  Franka je ranije govorila o tome kako uspijevaju uskladiti zahtjevne karijere i obiteljski život, naglasivši da se međusobno nadopunjuju u brizi oko djece, a veliku podršku imaju i od svojih roditelja koji im pomažu kad god je to potrebno.

Šestogodišnju vezu okrunili brakom

Vedran i Franka upoznali su se 2012. godine na Zrću, a svoju vezu okrunili su brakom 2018. godine u Balama. U siječnju 2020. postali su roditelji sina Viktora, a obitelj se povećala u studenome 2022. dolaskom kćerkice Grete.

 

Vedran ćorlukaFranka BatelićObiteljLjetovanje
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