Pjevačica Franka Batelić iskreno o majčinstvu: 'Ne govorim u svoje ime već u ime svake mame'

Pjevačica Franka Batelić (34) gostovala je prije dva dana u podcastu Ane Radišić (38), u kojem je iskreno progovorila o temama kojih se inače rijetko dotiče u javnosti. Otvoreno je pričala o obitelji, majčinstvu i puštanju kontrole te o brojnim izazovima s kojima se ona te mnoge druge majke suočavaju. Batelić je u podcastu posebno iskreno razgovarala o ulozi majke i prisutnosti u životu djece, a izdvojila je kako je podrška partnera najvažnija za uspjeh.

'Najvažnije je imati dobar raspored'

"Podrška partnera je najvažnija. Podrška partnera i obitelji i ta vjera u sebe da ti to možeš. Da se neće sve raspasti ako tebe nema određen broj sati u danu. Treba naučiti prepustiti", rekla je.

Foto: Ivana Milcetic/PIXSELL

Dotakla se i unutarnjih dvojbi s kojima se mnoge majke suočavaju, a to je ostavljanje djece na čuvanje drugima dok one rade. Istaknula je da smatra da je najvažnije napraviti dobar raspored i kvalitetno odraditi sav posao kako bi kasnije mogla na miru uživati s djecom: "Onda mogu biti bolja mama jer sam ja sretna i zadovoljna što sam ostvarila nešto što sam dugo htjela. Ne govorim samo u svoje ime već u ime svake mame. Da na neki način sve možeš bolje, sve možeš brže, efikasnije', rekla je i naglasila da je za uspjeh važna podrška ostalih bliskih osoba u obitelji. Dodala je: 'Moraš jako dobro rasporediti svoje vrijeme". "Mislim da sam puno bolja nego što sam bila prije i mislim da sam snažnija i jača i da sve mogu bolje", zaključila je Batelić.

Podsjetimo, pjevačica je u braku s bivšim hrvatskim reprezentativcem Vedranom Ćorlukom s kojim ima dvoje djece, sina Viktora i kći Gretu.