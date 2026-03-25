Odlazak maestra kancone: Preminuo je Gino Paoli, autor ‘Okusa soli’ i Arsenov vjenčani kum

U Genovi, gradu koji je oblikovao njegov zvuk i kojemu je posvetio život, u 91. godini preminuo je Gino Paoli, jedan od posljednjih divova talijanske glazbe i ključna figura kantautorske scene koja je zauvijek promijenila poimanje popularne pjesme.

Paoli, autor besmrtnih klasika kao što su "Sapore di sale", "Il cielo in una stanza" i "Senza fine", nije bio samo glazbenik; bio je pjesnik ljubavi, melankolije i života uhvaćenog u vječnom plesu strasti i gorčine. Za Hrvatsku, njegov odlazak označava kraj jedne posebne ere, one obilježene neraskidivim prijateljstvom i umjetničkim srodstvom s Arsenom Dedićem.

Pjesnik ljubavi nadahnut bordelom

Rođen 23. rujna 1934. u Monfalconeu, blizu Trsta, Gino Paoli se kao dječak preselio u Genovu. Upravo je ondje, u lučkoj vrevi i boemskoj atmosferi, zajedno s prijateljima Luigijem Tencom, Brunom Lauzijem i Fabrizijem De Andréom stvorio takozvanu "genovešku školu", intelektualni i glazbeni pokret koji je talijanskoj kanconi udahnuo modernost, introspekciju i poetsku dubinu po uzoru na francuske šansonijere.

Njegov prvi veliki uspjeh, pjesma "Il cielo in una stanza" iz 1960. godine, savršeno sažima njegovu umjetničku filozofiju. Inspiraciju za stihove pronašao je, kako je sam priznao, ležeći na krevetu u jednom genoveškom bordelu i promatrajući ljubičasti strop. Pomislio je kako se ljubav može dogoditi bilo gdje i bilo kada, a ta je sirova, nekonvencionalna emocija, u maestralnoj izvedbi pjevačice Mine, postala nacionalni hit. Bio je to tek početak niza pjesama koje su definirale talijansku glazbenu scenu, poput "La gatta" ili "Senza fine", koju je napisao za svoju dugogodišnju prijateljicu i ljubavnicu, veliku Ornellu Vanoni.

Okus soli, gorčina života

Godina 1963. bila je prijelomna. Paoli je objavio "Sapore di sale", pjesmu koja je postala bezvremenska himna talijanskog ljeta i Mediterana. S prepoznatljivim aranžmanom koji je potpisao genijalni Ennio Morricone, postala je njegov zaštitni znak i jedna od najpoznatijih talijanskih pjesama svih vremena. Iako se dugo vjerovalo da je posvećena mladoj glumici Stefanii Sandrelli, s kojom je bio u burnoj vezi i dobio kćer Amandu, Paoli je kasnije otkrio da je inspiracija došla s obala Sicilije.

No, iza kulisa golemog uspjeha skrivao se duboki unutarnji nemir. Iste godine, pritisnut slavom, depresijom i osjećajem egzistencijalne dosade, Paoli je pokušao samoubojstvo pucavši si u srce. Preživio je gotovo čudom, a metak je ostao u njegovom prsištu do kraja života, kao mračni podsjetnik na borbu koja ga je pratila. "Bio je to svjestan čin. Bio sam uvjeren da više nemam za što živjeti. Imao sam novac, žene, što sam više mogao poželjeti? Samoubojstvo je jedini arogantan način na koji čovjek može sam odlučiti o sebi", objasnio je godinama kasnije.

Pobratimstvo lica preko Jadrana

Posebno poglavlje Paolijeva života ispisano je preko Jadrana, u dubokom prijateljstvu s Arsenom Dedićem. Za Arsena je susret s Paolijevom glazbom bio umjetnička epifanija koja mu je pokazala put kojim želi ići. Njihov odnos, koji je Arsen opisivao kao "pobratimstvo lica u svemiru", bio je spoj uzajamnog poštovanja, razumijevanja i istinske bratske ljubavi. Gino Paoli bio je više od kolege; bio je Arsenov i Gabin vjenčani kum, čime je njihova veza postala obiteljska.

Često su nastupali zajedno, a zagrebačka publika pamti legendarne koncerte u dvorani "Lisinski" i Tvornici kulture, gdje su dva maestra dijelila pozornicu. Iz te je suradnje proizašao i zajednički live album "Lisinski" snimljen 2005. godine. Arsen je prepjevao "Sapore di sale" u "Okus soli", a njihova zajednička izvedba te pjesme postala je simbol neraskidive veze između dva umjetnika i dvije jadranske obale. Paolijeva povezanost s ovim prostorima imala je i dublje korijene; njegova obitelj s majčine strane bila je povezana s migracijama iz Istre i Dalmacije nakon Drugog svjetskog rata.

Posljednje godine i naslijeđe

Nakon turbulentnih desetljeća, Paoli se u osamdesetima vratio na scenu s nizom uspješnih albuma, a kratko se okušao i u politici kao nezavisni zastupnik na listi talijanskih komunista od 1987. do 1992. godine. Ipak, glazba je ostala njegova prva i jedina prava ljubav.

Njegov posljednji javni nastup bio je na sprovodu Ornelle Vanoni u studenom 2025., što je bio dirljiv oproštaj od još jedne ključne osobe njegova života. Odlaskom Gina Paolija Italija je izgubila glazbenog velikana, a Hrvatska iskrenog prijatelja. Njegove melodije, prožete mirisom mora i okusom soli, zauvijek će ostati upisane u kolektivnu svijest Mediterana, kao vječni soundtrack ljeta, ljubavi i melankolije koja spaja dvije obale.

