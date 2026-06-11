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Nakon što je izgubila oca, našoj voditeljici preminula majka: 'Mirno spavaj, mama'

Nakon što je izgubila oca, našoj voditeljici preminula majka: 'Mirno spavaj, mama'
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Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Velika tuga u obitelji Manuele Svorcan

11.6.2026.
12:21
Net.hr
Davor Puklavec/PIXSELL
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Radijska voditeljica, glazbenica i glumica Manuela Svorcan (35) na društvenim mrežama s pratiteljima je podijelila tužnu vijest da joj je preminula majka. Na Facebooku je podijelila kolaž njihovih zajedničkih fotografija uz opis "Mirno spavaj, mama".

Podsjetimo, voditeljica se zasigurno nije ni oporavila od šoka kojeg je doživjela u proljeće. U travnju joj je preminuo i otac, glazbenik Ranko Svorcan. S pratiteljima je i tada podijelila poruku upućenu njemu: "Tata, koliko te je ljudi voljelo, bio bi ponosan, sviraj sad najglasnije ikad... ne što si mi tata, ali uvijek ćeš biti najbolji gitarist ikad, a ja najponosnija što si mi usadio ljubav prema glazbi. Odmori se, vidimo se nekad", napisala je.

Ranko Svorcan bio je gitarist i dugogodišnji dio kultnog sastava Atomsko sklonište. Vijest o njegovoj smrti duboko je pogodila brojne prijatelje, kolege te dugogodišnje fanove njegovog rada. Osim članstva u bendu, ostvario je i velik uspjeh te ostavio pečat u povijesti istarske glazbe.

Manuela inače radi kao radijska voditeljica na Anteni Zagreb, dok u slobodno vrijeme uživa sa zaručnikom Tomislavom i kućnim ljubimcima.

 

 

Manuela SvorcanAntena ZagrebAtomsko Sklonište
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