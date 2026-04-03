Manuela Svorcan podijelila dirljivu snimku nakon smrti oca, poznatog glazbenika

Radijska voditeljica, glumica i glazbenica Manuela Svorcan emotivno se putem društvenih mreža oprostila od svog oca, glazbenika Ranka Svorcana.

Podsjetimo, Ranko Svorcan preminuo je u 66. godini života. Bio je gitarist i dugogodišnji član legendarnog pulskog benda Atomsko sklonište, koji je vijest o njegovoj smrti podijelio na svojoj službenoj Facebook stranici.

'Uvijek ćeš biti najbolji gitarist ikad'

U dirljivoj objavi istaknula je koliko je bio voljen, poručivši mu da sada “svira najglasnije ikad”, te dodala kako će za nju uvijek ostati najbolji gitarist. Posebno je naglasila koliko joj znači što joj je upravo on usadio ljubav prema glazbi.

"Tata, koliko te je ljudi voljelo, bio bi ponosan, sviraj sad najglasnije ikad... ne što si mi tata, ali uvijek ćeš biti najbolji gitarist ikad, a ja najponosnija što si mi usadio ljubav prema glazbi. Odmori se, vidimo se nekad", napisala je.

Svorcan je bio jedan od najcjenjenijih gitarista iz Pule, a njegov glazbeni put započeo je još početkom osamdesetih. Tijekom karijere svirao je u više sastava, među kojima su Negativ, Monah i Lilihip, dok je poseban trag ostavio i u projektu Gori Uši Winnetou. Objavio je i instrumentalni album pod nazivom Svorcan.